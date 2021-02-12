Цены попали в точку: разгон инфляции не позволил ЦБ снизить ключевую ставку

Центробанк вновь оставил ключевую ставку без изменений – 4,25%. Главной причиной для такого решения стала инфляция, которая в январе в годовом выражении составила 5,2%, повторив всплеск из-за повышения НДС 2019-го. Как пояснила на пресс-конференции Эльвира Набиуллина, экономика и так восстанавливается более высокими, чем ожидалось темпами, при этом существует риск разгона цен. Сам всплеск инфляции был обеспечен отложенным эффектом из-за девальвации рубля в прошлом году. Эксперты оценили ее вклад в 1,5%. Будут ли дальше расти цены, как отразится решение ЦБ на инфляции, экономике и ставках по вкладам, разбирались «Известия».

Еще не ястреб, но уже не голубь

Уже год перед каждой пресс-конференцией по ключевой ставке, общественность гадает, какую брошь наденет глава Центробанка. Считается, что выбором аксессуара Эльвира Набиуллина намекает на направление денежно-кредитной политики. Кроме того, брошь символизирует состояние экономики. Так, в марте, когда коронавирусный кризис начал разгораться, глава ЦБ надела аксессуар в виде неваляшки.

В пятницу сначала показалось, что в этот раз Эльвира Набиуллина решила обойтись без символов, о чем, кстати, говорила в интервью Сергею Шнурову в конце прошлого года. Однако зоркие глаза сетевых аналитиков по брошкам главы ЦБ сумели разглядеть маленький серебристый аксессуар круглой формы. Их же пытливые умы расшифровали этот символ как точку в смягчении ДКП.

Как рассказывала Эльвира Набиуллина в предновогоднем интервью, она действительно пытается передать понимание ситуации при помощи аксессуаров. Но зачастую ее послание интерпретируют шире. Например, ее удивило, что в октябре брошь в виде волны восприняли как сигнал об опасениях ЦБ по поводу геополитических рисков из-за победы на выборах Джо Байдена. Угадали ли аналитики на этот раз?

Вполне возможно. Особенно учитывая комментарий регулятора к решению по ставке. Заявление очень жесткое, полагает главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах. Он обратил внимание, что в комментарии исчезло упоминание о потенциале снижения ставок. При этом прогноз по инфляции выглядит излишне пессимистичным, а по восстановлению экономики — оптимистичным.

Да, подтвердила на пресс-конференции глава ЦБ, потенциал снижения ставок исчерпан. Отвечая на вопрос «Известий», она заявила, что вопрос о смягчении даже не рассматривался на заседании совета директоров. Впрочем, как не обсуждалось и повышение.

— Снижение убрали из повестки, — отметил Антон Табах. — И, хотя повышение ставки туда пока не включили, его упоминание уже значимо. В этот раз один из адресатов заявления — МВФ, которому объяснили, что это максимум мягкости, на который готовы наши денежные власти.

В общем, в игре на понижение поставлена точка. Более того, ряд аналитиков по брошкам главы ЦБ даже рассмотрел в этом сигнал на ястребиную политику (ужесточение ДКП). Очевидно, что с этим все же поторопились. Как заверила Эльвира Набиуллина, в этом году политика будет оставаться мягкой. Как это принято говорить, голубиной. Кстати, брошка с этой птицей красовалась на наряде главы Центробанка в июне прошлого года, когда регулятор снизил ставку сразу на 1 п.п.

Ошибка нерезидента

Незадолго до заседания совета директоров ЦБ МВФ посоветовал российскому регулятору не обращать внимание на временный всплеск инфляции и снизить ставку на 0,5 п.п. для восстановления экономики. Действительно, разогнавшиеся цены — процесс недолговечный и связан с отложенным эффектом из-за падения курса рубля к основным валютам и удорожанием товаров на мировом рынке.

Эксперты специально для «Известий» оценили влияние девальвации на инфляцию. По словам управляющего активами «БКС Мир инвестиций» Андрея Русецкого, с учетом сжатия импорта если курс рубля снижается на 10%, то с лагом в два-три месяца это добавляет инфляции 0,5%. Поскольку в прошлом году рубль подешевел примерно на 30% к основным валютам, то вклад девальвации в рост цен можно оценить в 1,5%. С этим согласен и Антон Табах. В конце осени в интервью «Известиям» зампред ЦБ Алексей Заботкин приводил оценку в 1%.

Отвечая на вопрос «Известий», учитывался ли совет МВФ, глава ЦБ сказала, что фонд переоценил ожидания по инфляции.

— Поэтому здесь наши оценки с МВФ по прогнозу не совпадают, — уточнила она.

При этом ситуация, по ее мнению, развивается в сторону проинфляционного сценария. И в этом контексте потенциал еще не исчерпан. Как рассказала глава ЦБ, пик инфляции может прийтись на февраль-март и составить примерно 5,5%. Но к концу года показатель должен вернуться к таргету. Кстати, регулятор повысил прогноз по инфляции по итогам 2021 года до 3,7-4,2% (с 3,5-4%). При этом, как предположила Эльвира Набиуллина, восстановление экономики может произойти уже в 2021-м, а не в середине 2022-го, как ожидалось ранее. Проще говоря, помогать мягкой политикой в этом смысле не так необходимо, как в прошлом году, а игнорировать всплеск цен не стоит.

Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что решение регулятора логично. Андрей Русецкий напомнил, что ставку рекомендуется уменьшать, когда инфляция ниже таргета.

— Текущая инфляция — 5,2% год к году — выше долгосрочного ориентира в 4%, поэтому снижать сейчас не стоит, — подчеркнул он.

С мнением согласен и управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. Он отметил, что если сейчас снижать ставку, то это приведет к дальнейшему всплеску инфляции, росту курса доллара и оттоку капитала.

— Это, в свою очередь, для экономики может обернуться обратным — торможением восстановления. Кроме того, это может вызвать дальнейшую конвертацию рублевых депозитов в валюту на руках у населения, что ударит по ликвидности банков, — пояснил эксперт.

Низкие ставки по вкладам, которые стали следствием мягкой ДКП и причиной для оттока средств со срочных депозитов, тоже, вероятней всего, учитывались при принятии Центробанком решения. По словам начальника управления «Сбережения» ВТБ Максима Степочкина, обещанная доходность по рублевым вкладам в крупнейших банках уже достигла 4,5-5% годовых.

— Практика рынка показывает, что долгое время оставаться на столь низком уровне ставки не могут — клиентам важно получить более выгодные условия размещения средств, — прокомментировал он.

Как считает представитель ВТБ, даже сохранение текущего уровня ключевой поддержит тренд на мягкое повышение процентных ставок на рынке, поскольку в условиях роста конкуренции за клиента банки будут стремиться сохранять и наращивать свои портфели привлеченных средств.