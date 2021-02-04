 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Зеленский объяснил послам стран G7 и ЕС причины блокировки ряда телеканалов
Мир
Посольство в Праге заявило о недопустимости вмешательства в дела России
Мир
Глава МИД Украины объяснил отсутствие страны в НАТО
Общество
Минцифры предложило не считать тайной связи местонахождение телефона
Мир
В ВОЗ отреагировали на исследование о высокой эффективности «Спутника V»
Мир
В Турции обнаружили несколько вариантов штаммов COVID-19
Общество
Врач молодежного ХК «Северсталь» спас жизнь пассажирке самолета
Мир
В Белом доме рассказали о планах Байдена в отношении России
Мир
Госпредприятие Молдавии прекратит движение поездов из-за убытков
/

Прыг-скок: какой будет инфляция в 2021 году

Прогноз ЦБ внушает осторожный оптимизм
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Главный слайд
Начало статьи
Прыг-скок: какой будет инфляция в 2021 году
2021-02-03 10:33:30">
2021-02-03 10:33:30
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минэкономразвития и Центробанк прочат кратковременное увеличение инфляции с пиком в I квартале 2021 года и затем замедление и стабилизацию цен. Согласно прогнозу Банка России, инфляцию удастся удержать на уровне 3,5–4%. Эксперты, опрошенные «Известиями», считают, что вс` зависит от развития ситуации с коронавирусом, но прогноз оптимистичный.

Рациональное зерно: как в РФ продолжают бороться с подорожанием продуктов
Президент призвал не ослаблять контроль за динамикой цен на значимые товары

За счет чего обуздают инфляцию

В Минэкономразвития признали меры правительства в области регулирования цен на группы социально важных товаров эффективными. Инфляцию удалось сдерживать на уровне 0,2% в течение двух недель в январе 2021 года. Министерство предупредило о пике инфляции в скором будущем, затем темпы снизятся благодаря созданному сейчас так называемому эффекту низкой базы.

Ранее Центробанк опубликовал доклад со своим прогнозом. Согласно бюллетеню, пик инфляции придется на февраль. Во II квартале 2021 года инфляция пойдет на спад, так как расчет будет производиться по сравнению с высокими показателями инфляции на фоне коронавируса — это ЦБ назвал эффектом высокой базы. Прогноз ЦБ: по итогам 2021 года инфляция составит 3,5-4%. Главными факторами восстановления экономики станут стабильный потребительский спрос и наращивание экспорта на фоне преодоления коронавируса.

Прыг-скок
масло
Фото: ТАСС/Валерий Матыцин
Дать подороже: аналитики спрогнозировали инфляцию на 2021 год
По их мнению, потребительскую корзину стоит скорректировать для более точного расчета роста цен

В расчетах Минэкономразвития и Центробанка нет противоречий, несмотря на кажущиеся отличия, когда ведомства ссылаются на эффект низкой и высокой баз, считает Екатерина Косарева, управляющий партнер аналитического агентства WMT Consult. «Минэк исходит из эффекта низкой базы, который наблюдался в первые два месяца прошлого года. По инерции в марте и апреле, во время самых жестких ограничений, показатели инфляции также были низкими: экономика еще не успела отреагировать на шок. Реакция наступила только в мае, и до конца 2020 года наблюдался резкий рост инфляции — об этом эффекте высокой базы и говорится в бюллетене ЦБ», — подчеркнула Косарева.

Ничего необычного не происходит

В резком росте инфляции в 2020 году виноваты ослабевший рубль, скачок цен на продукты питания, плохой урожай, объясняет Владимир Бессонов, начальник отдела анализа отраслей реального сектора и внешней торговли института «Центр развития» НИУ ВШЭ. Других значительных факторов, по мнению эксперта, нет.

Четкая тенденция — оживление мировой экономики. Растут экспортные цены, восстанавливается российская экономика. Инфляция сохранится в пределах обозначенного Центробанком — 4%.

Прыг-скок
помидоры
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Назад в 70-е: почему возвращение высокой инфляции неизбежно
Виноваты в этом старение населения, превращение Китая в развитую страну и остановка глобализации

«Разговоры о высоких темпах российской инфляции, которые ведутся в последнее время, вызваны тем, что под ними часто понимаются приросты индекса потребительских цен за последние 12 месяцев. Поскольку этот период включает оба эпизода ускорения инфляции в 2020 году, то приросты ИПЦ по отношению к соответствующему периоду предыдущего года выходят за пределы цели по инфляции, что и привлекает внимание. Но это не значит, что происходит нечто экстраординарное. Как уже сказано, последний инфляционный эпизод сейчас затухает, и это через пару месяцев станет очевидным», — заключает Бессонов.

Мнение пессимистов

Фактическая инфляция уже опережает по темпам прогнозированные 4%, уверяет управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. Динамика роста инфляции сохранится и в феврале. Основные причины повышения инфляции: индексация тарифов и акцизов, рост цен на продукты питания, а также на непродовольственные товары на фоне слабого рубля.

«Позиция экспертов НРА частично не совпадает с прогнозом Центробанка насчет инфляции на уровне 4%. Мы выделяем дополнительные факторы, которые непременно скажутся на росте цен. Во-первых, рубль: на начало февраля 2021 года рубль упал по отношению к доллару еще на 3–4% по сравнению с декабрем 2020 года. Если это продолжится, падение курса переложат в цену товаров. Во-вторых, на мировых рынках продолжается рост цен на зерно. В-третьих, растут транспортные тарифы на перевозку, например на фрахт судов. В-четвертых, стоимость нефти и базового сырья, например металлов, растет, а значит, это повышение также оплатят конечные потребители. В-пятых, не стоит забывать о геополитических рисках и новых санкциях», — подытожил Гришунин.

Прыг-скок
пшеница
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Прогноз инфляции, сделанный специалистами НРА — 4,5-5% по итогам 2021 года, в пессимистичном варианте — 5,5–6,5%, то есть выше прогноза Центробанка.

Вмешиваться нельзя: спад в экономике для ЦБ опаснее роста цен
Инфляция в России ускоряется, однако ужесточение монетарной политики нашей стране не грозит — из-за второй волны пандемии

Оттолкнемся от дна

В прогнозировании инфляции множество неопределенных факторов, главные из которых — это пандемия коронавируса и связанные с ней ограничения. Из-за этого в 2020 году инфляция достигла 4,9%, превысив ожидаемую на 0,9%, отмечает президент СРО «Национальная финансовая организация» Василий Заблоцкий.

«Восстановление пострадавшей от пандемии экономики во многом будет зависеть от роста потребительского спроса, который упал из-за снижения доходов и роста безработицы. Околонулевая динамика в IV квартале 2020 года по отношению к третьему может говорить о том, что достигнуто дно спада, а значит, далее вполне ожидаем отскок и рост. Из официальной статистики следует, что лидерами по росту цен являются продукты. Часть из них подорожала из-за сезонного фактора, а значит, они могут вернуться к более низким значениям, если урожаи будут хорошими», — резюмирует эксперт.

По мнению Заблоцкого, ключевым фактором восстановления мировой экономики будет успешность борьбы с коронавирусом.

Прыг-скок
бабушка в магазине
Фото: ТАСС/Александр Рюмин
Ростом вышли: в январе максимально подорожали макароны и овощи
Огурцы прибавили почти 10%, но причин дополнительно регулировать цены чиновники пока не видят

Темпы прироста потребительских цен февраль к февралю прошлого года, согласно оценке АКРА, составят 5,3–5,4%. Но это связано с локальным всплеском цен в конце 2020 года, считает заместитель директора группы суверенных рейтингов и прогнозирования АКРА Дмитрий Куликов.

«Риски более быстрого роста цен в феврале на данный момент несколько повышены, но мы ожидаем, что фактическая цифра будет близко к нормальному диапазону. В таком случае в среднегодовом выражении (полный 2021 год к полному 2020-му) инфляция будет в диапазоне 4,5–5%, а к концу года снизится до 3,5–3,9%», — уверен эксперт.

По оценке Куликова, рубль окрепнет и эффект переноса валютного курса не разгонит инфляцию. Из рисков аналитик АКРА отмечает волатильность мировых и внутренних продовольственных цен, но относит этот фактор к влияющим краткосрочно.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021