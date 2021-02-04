Прыг-скок: какой будет инфляция в 2021 году

Минэкономразвития и Центробанк прочат кратковременное увеличение инфляции с пиком в I квартале 2021 года и затем замедление и стабилизацию цен. Согласно прогнозу Банка России, инфляцию удастся удержать на уровне 3,5–4%. Эксперты, опрошенные «Известиями», считают, что вс` зависит от развития ситуации с коронавирусом, но прогноз оптимистичный.

За счет чего обуздают инфляцию

В Минэкономразвития признали меры правительства в области регулирования цен на группы социально важных товаров эффективными. Инфляцию удалось сдерживать на уровне 0,2% в течение двух недель в январе 2021 года. Министерство предупредило о пике инфляции в скором будущем, затем темпы снизятся благодаря созданному сейчас так называемому эффекту низкой базы.

Ранее Центробанк опубликовал доклад со своим прогнозом. Согласно бюллетеню, пик инфляции придется на февраль. Во II квартале 2021 года инфляция пойдет на спад, так как расчет будет производиться по сравнению с высокими показателями инфляции на фоне коронавируса — это ЦБ назвал эффектом высокой базы. Прогноз ЦБ: по итогам 2021 года инфляция составит 3,5-4%. Главными факторами восстановления экономики станут стабильный потребительский спрос и наращивание экспорта на фоне преодоления коронавируса.

В расчетах Минэкономразвития и Центробанка нет противоречий, несмотря на кажущиеся отличия, когда ведомства ссылаются на эффект низкой и высокой баз, считает Екатерина Косарева, управляющий партнер аналитического агентства WMT Consult. « Минэк исходит из эффекта низкой базы, который наблюдался в первые два месяца прошлого года. По инерции в марте и апреле, во время самых жестких ограничений, показатели инфляции также были низкими: экономика еще не успела отреагировать на шок . Реакция наступила только в мае, и до конца 2020 года наблюдался резкий рост инфляции — об этом эффекте высокой базы и говорится в бюллетене ЦБ», — подчеркнула Косарева.

Ничего необычного не происходит

В резком росте инфляции в 2020 году виноваты ослабевший рубль, скачок цен на продукты питания, плохой урожай, объясняет Владимир Бессонов, начальник отдела анализа отраслей реального сектора и внешней торговли института «Центр развития» НИУ ВШЭ. Других значительных факторов, по мнению эксперта, нет.

Четкая тенденция — оживление мировой экономики. Растут экспортные цены, восстанавливается российская экономика. Инфляция сохранится в пределах обозначенного Центробанком — 4%.

«Разговоры о высоких темпах российской инфляции, которые ведутся в последнее время, вызваны тем, что под ними часто понимаются приросты индекса потребительских цен за последние 12 месяцев. Поскольку этот период включает оба эпизода ускорения инфляции в 2020 году, то приросты ИПЦ по отношению к соответствующему периоду предыдущего года выходят за пределы цели по инфляции, что и привлекает внимание. Но это не значит, что происходит нечто экстраординарное. Как уже сказано, последний инфляционный эпизод сейчас затухает, и это через пару месяцев станет очевидны м», — заключает Бессонов.

Мнение пессимистов

Фактическая инфляция уже опережает по темпам прогнозированные 4%, уверяет управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. Динамика роста инфляции сохранится и в феврале. Основные причины повышения инфляции: индексация тарифов и акцизов, рост цен на продукты питания, а также на непродовольственные товары на фоне слабого рубля.

« Позиция экспертов НРА частично не совпадает с прогнозом Центробанка насчет инфляции на уровне 4%. Мы выделяем дополнительные факторы, которые непременно скажутся на росте цен. Во-первых, рубль: на начало февраля 2021 года рубль упал по отношению к доллару еще на 3–4% по сравнению с декабрем 2020 года. Если это продолжится, падение курса переложат в цену товаров. Во-вторых, на мировых рынках продолжается рост цен на зерно. В-третьих, растут транспортные тарифы на перевозку, например на фрахт судов. В-четвертых, стоимость нефти и базового сырья, например металлов, растет, а значит, это повышение также оплатят конечные потребители. В-пятых, не стоит забывать о геополитических рисках и новых санкциях», — подытожил Гришунин.

Прыг-скок Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Прогноз инфляции, сделанный специалистами НРА — 4,5-5% по итогам 2021 года, в пессимистичном варианте — 5,5–6,5%, то есть выше прогноза Центробанка.

Оттолкнемся от дна

В прогнозировании инфляции множество неопределенных факторов, главные из которых — это пандемия коронавируса и связанные с ней ограничения. Из-за этого в 2020 году инфляция достигла 4,9%, превысив ожидаемую на 0,9% , отмечает президент СРО «Национальная финансовая организация» Василий Заблоцкий.

«Восстановление пострадавшей от пандемии экономики во многом будет зависеть от роста потребительского спроса, который упал из-за снижения доходов и роста безработицы. Околонулевая динамика в IV квартале 2020 года по отношению к третьему может говорить о том, что достигнуто дно спада, а значит, далее вполне ожидаем отскок и рост. Из официальной статистики следует, что лидерами по росту цен являются продукты. Часть из них подорожала из-за сезонного фактора, а значит, они могут вернуться к более низким значениям, если урожаи будут хорошими », — резюмирует эксперт.

По мнению Заблоцкого, ключевым фактором восстановления мировой экономики будет успешность борьбы с коронавирусом.

Темпы прироста потребительских цен февраль к февралю прошлого года, согласно оценке АКРА, составят 5,3–5,4%. Но это связано с локальным всплеском цен в конце 2020 года , считает заместитель директора группы суверенных рейтингов и прогнозирования АКРА Дмитрий Куликов.

«Риски более быстрого роста цен в феврале на данный момент несколько повышены, но мы ожидаем, что фактическая цифра будет близко к нормальному диапазону. В таком случае в среднегодовом выражении (полный 2021 год к полному 2020-му) инфляция будет в диапазоне 4,5–5%, а к концу года снизится до 3,5–3,9%», — уверен эксперт.