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Саркози сможет отбыть приговор по делу о коррупции дома

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Бывший президент Франции Николя Саркози, которого суд Парижа признал виновным в коррупции и торговле влиянием, не сядет в тюрьму: один год реального срока, к которому приговорили политика, он сможет отбыть дома, находясь под электронным наблюдением. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на суд в понедельник, 1 марта.

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Отмечается, эти условия будут определены судьей по вопросам свободы и содержания под стражей.

Ранее в понедельник суд французской столицы приговорил экс-президента в общей сложности к трем годам тюрьмы. Из них один год — реальный срок, два — условный.

Среди обвиняемых по этому делу проходили и адвокат Саркози Тьерри Эрзог, а также бывший высокопоставленный сотрудник Кассационного суда Жильбер Азибер.

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев заявил, что Россия не комментирует судебные приговоры в других странах и призывает другие государства не комментировать российские судебные решения.

В начале декабря прошлого года прокуратура потребовала приговорить Саркози к четырем годам тюрьмы, в том числе к двум — условно.

Суд начал рассмотрение дела против бывшего французского лидера в ноябре того же года. В октябре ему предъявили обвинение в участии в преступном сообществе по делу о предполагаемом финансировании его президентской кампании в 2007 году Ливией.

Расследование началось в 2012 году, после того как французское издание Mediapart опубликовало документы, в которых говорилось о передаче властями Ливии €50 млн на нужды президентской кампании Саркози. Обвиняемый обещал доказать свою невиновность.

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