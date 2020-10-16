Саркози пообещал доказать свою невиновность

Бывший президент Франции Николя Саркози написал в пятницу на своей странице в Twitter, что «с величайшим изумлением» узнал о новом обвинении, связанном с финансированием Ливией его избирательной кампании 2007 года.

От рассказал, что за последние 44 часа допроса «представил важные элементы, подтверждающие его честность». Политик добавил, что из уважения к судебному органу и из соображений тайны расследования он не может предоставить 120 страниц протокола слушания по делу.

«Французы должны знать, что я невиновен в том, в чем меня обвиняют. Я знаю, что правда рано или поздно восторжествует. Я прохожу это новое испытание, прося всех продолжать мне доверять. Я в конечном итоге докажу свою абсолютную невиновность», — заявил экс-президент.

Ранее, 16 октября, национальная финансовая прокуратура Франции предъявила Саркози обвинения в участии в преступном сообществе по делу о предполагаемом финансировании его президентской кампании в 2007 году Ливией.

В марте 2018 года бывшему французскому лидеру предъявили обвинения в коррупции, нелегальном финансировании избирательной кампании и укрывательстве ливийских государственных средств. Тогда он заявил в ходе допроса, что его обвинили без каких-либо вещественных доказательств — на основе заявлений бывшего ливийского лидера Муамара Каддафи, его сына, племянника, кузена, представителя, а также бывшего премьер-министра Зиада Такиеддина.

После 26-часового допроса политика оставили на свободе, но установили судебный контроль. Ему запрещено посещать Ливию, Египет, Тунис и ЮАР, общаться с другими фигурантами этого дела.

Расследование дела началось в 2012 году, после того как французское издание Mediapart опубликовало документы, в которых говорилось о передаче властями Ливии €50 млн на нужды президентской кампании Саркози, уточняет телеканал «360».

В 2016 году на допросе по этому делу Такиеддин сообщил, что в конце 2006 — начале 2007 года доставлял из Ливии в МВД Франции, которым в тот момент руководил Саркози, чемоданы с наличными на сумму €5 млн.

Апелляционный суд Парижа в конце сентября 2020 года отклонил большинство жалоб адвокатов, которые оспаривают обоснованность расследования по делу о финансировании президентской кампании Саркози Ливией.