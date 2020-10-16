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Саркози предъявили обвинение в создании преступного сообщества

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Бывшему президенту Франции Николя Саркози предъявили обвинения в участии в преступном сообществе по делу о предполагаемом финансировании его президентской кампании в 2007 году Ливией. Об этом в пятницу, 16 октября, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на национальную финансовую прокуратуру.

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21 марта 2018 года Саркози предъявили обвинения в коррупции, нелегальном финансировании избирательной кампании и укрывательстве ливийских государственных средств. Сам бывший глава государства заявлял тогда в ходе допроса, что обвинен без каких-либо вещественных доказательств — на основе заявлений бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи, его сына, племянника, кузена, представителя, а также бывшего премьер-министра Зиада Такиеддина, передает «РИА Новости».

После 26-часового допроса политика оставили на свободе, но установили судебный контроль. Бывшему французскому лидеру запрещено посещать Ливию, Египет, Тунис и ЮАР, а также общаться с другими фигурантами данного дела.

Расследование этого дела началось в 2012 году после того, как французское издание Mediapart опубликовало документы, в которых говорилось о передаче властями Ливии €50 млн на нужды президентской кампании Саркози, уточняет телеканал «360».

В 2016 году по делу допросили Зиада Такиеддина, который сообщил, что в конце 2006 — начале 2007 года доставлял из Ливии в МВД Франции, которым в тот момент руководил Саркози, чемоданы с наличными деньгами на сумму €5 млн. По его словам, дважды он передавал деньги главе кабинета кандидата в президенты Клоду Геану, а один раз — лично Саркози.

Апелляционный суд Парижа в конце сентября отклонил большинство жалоб адвокатов, которые оспаривают обоснованность расследования по делу о финансировании президентской кампании Саркози Ливией.

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