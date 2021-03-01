Тимошенко потребовала запретить импорт электроэнергии из РФ и Белоруссии

Партия «Батькивщина» в Верховной раде потребовала внести на рассмотрение парламента проект закона о запрете импорта электроэнергии из России и Белоруссии. Об этом на брифинге 1 марта заявила лидер фракции Юлия Тимошенко.

«Мы внесли законопроект № 3739, где требуем прекратить импорт электроэнергии на территорию Украины и поднять собственную энергетику, собственные мощности по генерации электроэнергии, включить все блоки атомных электростанций и обеспечить Украину дешевой электроэнергией», — сказала она.

Тимошенко добавила, что электроэнергия из этих стран поступает на Украину «на коррупционной основе», а работу украинских энергоблоков останавливают.

Лидер фракции призвала начать расследование в отношении импорта электроэнергии из РФ и Белоруссии, потому что, по ее словам, это «напрямую угрожает национальной безопасности Украины».

С начала года Украина заплатила за импорт электроэнергии России и Белоруссии 850 млн гривен ($30 млн), заявила Тимошенко.

Ранее, 16 февраля, исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко сообщил, что украинские власти выступают против импорта электроэнергии из России и Белоруссии, однако вынуждены осуществлять закупку из-за угрозы веерных отключений электричества.

В апреле 2020 года Киев приостановил импорт электроэнергии из России и Белоруссии на период пандемии. 3 января покупка электричества у Белоруссии возобновилась.

1 февраля 2021 года Украина также возобновила импорт электроэнергии из России, при этом 5 февраля Киев экстренно обратился к Минску с просьбой об экстренных поставках электричества.