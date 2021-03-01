Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
В администрации Байдена задумались о введении новых санкций против России
Мир
Премьер-министры России и Казахстана провели переговоры
Мир
Тимошенко потребовала запретить импорт электроэнергии из РФ и Белоруссии
Мир
Саркози сможет отбыть приговор по делу о коррупции дома
Культура
Фонд кино подал иск на 65 млн рублей к авторам фильма «Кома»
Культура
Граффити Бэнкси в Британии появились на стене бывшей тюрьмы
Мир
Пашинян заявил о готовности пойти на внеочередные парламентские выборы
Общество
Синоптик рассказал о «бурном расцвете природы» после 10 апреля в Москве
Общество
Губернатор Санкт-Петербурга сделал прививку от коронавируса

Тимошенко потребовала запретить импорт электроэнергии из РФ и Белоруссии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Партия «Батькивщина» в Верховной раде потребовала внести на рассмотрение парламента проект закона о запрете импорта электроэнергии из России и Белоруссии. Об этом на брифинге 1 марта заявила лидер фракции Юлия Тимошенко.

Убыльное дело: почему Украина продолжает вымирать
Страна оказалась в зоне демографического торнадо

«Мы внесли законопроект № 3739, где требуем прекратить импорт электроэнергии на территорию Украины и поднять собственную энергетику, собственные мощности по генерации электроэнергии, включить все блоки атомных электростанций и обеспечить Украину дешевой электроэнергией», — сказала она.

Тимошенко добавила, что электроэнергия из этих стран поступает на Украину «на коррупционной основе», а работу украинских энергоблоков останавливают.

Лидер фракции призвала начать расследование в отношении импорта электроэнергии из РФ и Белоруссии, потому что, по ее словам, это «напрямую угрожает национальной безопасности Украины».

С начала года Украина заплатила за импорт электроэнергии России и Белоруссии 850 млн гривен ($30 млн), заявила Тимошенко.

Ранее, 16 февраля, исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко сообщил, что украинские власти выступают против импорта электроэнергии из России и Белоруссии, однако вынуждены осуществлять закупку из-за угрозы веерных отключений электричества.

В апреле 2020 года Киев приостановил импорт электроэнергии из России и Белоруссии на период пандемии. 3 января покупка электричества у Белоруссии возобновилась.

1 февраля 2021 года Украина также возобновила импорт электроэнергии из России, при этом 5 февраля Киев экстренно обратился к Минску с просьбой об экстренных поставках электричества.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021