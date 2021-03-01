Пашинян заявил о готовности пойти на внеочередные парламентские выборы

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности провести в стране внеочередные парламентские выборы и принять в них участие. На эту тему он высказался в понедельник, 1 марта, в ходе митинга своих сторонников на площади Республики в центре Еревана.

«Если парламентские силы примут наше предложение, сделанное еще в конце декабря прошлого года – начале января, то мы готовы к внеочередным парламентским выборам. Даю вам вторую возможность. Пойдем на выборы и посмотрим, чьей отставки требует народ», — заявил Пашинян. Трансляция выступления премьера ведется на его странице в Facebook.

В ходе митинга Пашинян также отмечал, что заявление Генштаба ВС Армении о его отставке является результатом влияния экс-президента Сержа Саргсяна. Премьер выражал надежду на то, что военные не станут пересекать «красную линию».

Одновременно с митингом сторонников Пашиняна на проспекте Баграмяна в Ереване проходит демонстрация оппозиции с требованием отставки премьера. Обе акции собрали несколько тысяч человек.

Ранее, 25 февраля, ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки Пашиняна, тот, в свою очередь, усмотрел в этом попытку военного переворота, призвав своих сторонников выйти с протестами, а Оника Гаспаряна — покинуть пост начальника Генштаба ВС Армении.

Оппозиция со своей стороны также устроила митинги, требуя отставки премьер-министра.

Армянская оппозиция обвиняет премьера в «капитуляции» Армении после подписания соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

Документ, который подписали Баку и Ереван при посредничестве Москвы, предусматривает прекращение огня в Карабахе, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану нескольких районов региона и возвращение беженцев домой. Пашинян назвал соглашение единственным способом завершить кровопролитие.