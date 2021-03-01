Депутат рады опубликовал в соцсети карту Украины без Крыма

Депутат Верховной рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович опубликовал 1 марта на своей странице в Facebook карту Украины, на которой Крым не входит в состав страны.

Карта носит лингвистический характер и отображает, на каком языке говорят жители разных регионов страны: русском, украинском или «суржике». Данные собраны исследователями Киевского национального лингвистического университета.

Бывший народный депутат Сергей Лещенко в комментариях к записи напомнил Рабиновичу, что подобные действия влекут за собой уголовную ответственность.

«Публикуя карту Украины без Крыма, вы совершаете уголовное преступление и, надеюсь, понесете за него наказание», — написал он.

Однако другие пользователи отметили, что свой комментарий Лещенко оставил на русском языке.

26 февраля бывший президент Украины Петр Порошенко резюмировал, что воссоединение Крыма с Россией стало финалом истории длительностью в 30 лет, в период которой Киев предпринимал шаги к потере полуострова.

Крым вошел в состав России по итогам референдума 2014 года. За присоединение высказались 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в строгом соответствии с международным правом. Однако Киев до сих пор считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва утверждала, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.