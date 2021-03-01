Wintershall Dea поддержала «СП-2» после завершения финансирования

Компания Wintershall Dea поддерживает строительство «Северного потока – 2» («СП-2»), несмотря на завершение финансирования. Об этом 1 марта в интервью ТАСС сообщил член правления, ответственный за деятельность компании в России, Латинской Америке и за газотранспортные проекты, Тило Виланд.

Отмечается, что о дальнейшем финансировании «Северного потока» компанией Wintershall Dea речи пока не идет, а проектная организация Nord Stream 2 AG не запрашивала дополнительных средств у фирмы.

«Когда Wintershall Dea присоединилась к проекту «Северный поток – 2», мы обязались предоставить финансирование на сумму до €950 млн. К настоящему моменту проектная организация Nord Stream 2 AG запросила у нас €730 млн, после чего уведомила нас о том, что на данный момент этих средств достаточно для того, чтобы осуществить проект, так что в отношении нашей приверженности проекту ничего не изменилось: мы по-прежнему поддерживаем «Северный поток – 2», — указал Виланд.

В отчете Wintershall Dea указывается, что компания завершила инвестиции в «СП-2» до того, как в США пересмотрели закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).

При этом оператор проекта строительства «Северный поток – 2» Nord Stream 2 AG 25 февраля уведомил европейских партнеров о достаточности предоставленного финансирования.

В январе 2021 года минфин США заявил о расширении санкций против России в рамках закона CAATSA: под санкции попали российское судно «Фортуна» и его владелец.

«Северный поток – 2» будет пролегать по дну Балтийского моря от России до Германии и будет обеспечивать поставки газа в Европу. Против проекта выступают Прибалтика, Польша и Украина, которая боится потерять транзит российского газа, а также США, планирующие продавать ЕС свой сжиженный природный газ.