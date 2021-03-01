Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
На Байкале зафиксировали подземный толчок
Мир
В Эстонии ввели новые ограничения из-за ситуации с COVID-19
Авто
Минпромторг дополнил список облагаемых налогом на роскошь автомобилей
Происшествия
Экс-участницу Little Big нашли мертвой в квартире в Петербурге
Общество
Кошатников среди россиян оказалось почти вчетверо больше собачников
Общество
Ограничение на транзит по МКАД грузовиков более 12 т стало постоянным
Происшествия
Более 70 школьников отравились в Красноярске
Интернет
Пушков рассказал о риске для Twitter потерять Россию
Общество
В России за сутки зарегистрировали более 11,5 тыс. новых случаев коронавируса

Wintershall Dea поддержала «СП-2» после завершения финансирования

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Компания Wintershall Dea поддерживает строительство «Северного потока – 2» («СП-2»), несмотря на завершение финансирования. Об этом 1 марта в интервью ТАСС сообщил член правления, ответственный за деятельность компании в России, Латинской Америке и за газотранспортные проекты, Тило Виланд.

Трубный год: что будет с «Северным потоком – 2» в 2021-м
Газопровод может столкнуться с трудностями и после запуска в эксплуатацию

Отмечается, что о дальнейшем финансировании «Северного потока» компанией Wintershall Dea речи пока не идет, а проектная организация Nord Stream 2 AG не запрашивала дополнительных средств у фирмы.

«Когда Wintershall Dea присоединилась к проекту «Северный поток – 2», мы обязались предоставить финансирование на сумму до €950 млн. К настоящему моменту проектная организация Nord Stream 2 AG запросила у нас €730 млн, после чего уведомила нас о том, что на данный момент этих средств достаточно для того, чтобы осуществить проект, так что в отношении нашей приверженности проекту ничего не изменилось: мы по-прежнему поддерживаем «Северный поток – 2», — указал Виланд.

В отчете Wintershall Dea указывается, что компания завершила инвестиции в «СП-2» до того, как в США пересмотрели закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).

При этом оператор проекта строительства «Северный поток – 2» Nord Stream 2 AG 25 февраля уведомил европейских партнеров о достаточности предоставленного финансирования.

В январе 2021 года минфин США заявил о расширении санкций против России в рамках закона CAATSA: под санкции попали российское судно «Фортуна» и его владелец.

«Северный поток – 2» будет пролегать по дну Балтийского моря от России до Германии и будет обеспечивать поставки газа в Европу. Против проекта выступают Прибалтика, Польша и Украина, которая боится потерять транзит российского газа, а также США, планирующие продавать ЕС свой сжиженный природный газ.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021