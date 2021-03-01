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«Душа» получила «Золотой глобус» в номинации «Лучший анимационный фильм»

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Мультфильм «Душа» американских режиссеров Питера Доктера и Кемпа Паэурса, снятый студией Pixar, получил премию «Золотой глобус» в номинации «Лучший анимационный фильм». Об этом объявлено на церемонии вручения премии, проходящей в воскресенье, 28 февраля. Трансляцию ведет телекомпания NBC.

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За награду в этой номинации боролись также анимационные ленты «Путешествие на Луну» Глена Кина и Джона Карса, «Вперед» (Onward, 2019) Дэна Скэнлона, «Семейка Крудс. Новоселье» Джоэля Кроуфорда, а также «Легенда о волках» Томма Мура и Росса Стюарта.

78-я церемония вручения премии «Золотой глобус» из-за пандемии нового коронавируса проходит в виртуальном режиме. Ее ведут одновременно из банкетного зала в нью-йоркском Рокфеллер-центре и из отеля «Беверли-Хилтон» в городе Беверли-Хиллз (штат Калифорния).

В конце января сообщалось, что Американский институт киноискусства (American Film Insntitute, AFI) включил анимационную картину «Душа» в список лучших фильмов и сериалов 2020 года.

Мультфильм вышел в российском прокате 21 января. Лента рассказывает о пианисте и школьном учителе музыки по совместительству, который мечтает стать джазовым исполнителем. Неожиданно он оступается на улице и попадает в мир человеческих душ, где находит ответы на самые важные вопросы.

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