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Объявлены лучшие фильмы и сериалы 2020 года

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Американский институт киноискусства (American Film Insntitute, AFI) представил список лучших фильмов и сериалов 2020 года. Со списком лауреатов премии AFI Awards можно ознакомиться 26 января на сайте организации.

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Так, лучшими кинокартинами признаны «Пятеро одной крови» Спайка Ли, «Иуда и черный мессия» Шаки Кинга, «Ма Рейни: Мать блюза» Джорджа Вольфа, «Манк» Дэвида Финчера, «Минари» Ли Айзека Чуна, «Земля кочевников» Хлои Чжао, «Одна ночь в Майами» Реджины Кинг, диснеевский мультфильм от Пита Доктера «Душа», «Звук металла» Дариуса Мардера и «Суд над чикагской семеркой» Аарона Соркина.

Среди сериалов наивысшую оценку получили «Лучше звоните Солу», «Бриджертоны», «Корона», «Птица доброго господа», «Страна Лавкрафта», «Мандалорец», «Миссис Америка», «Ход королевы», «Тед Лассо» и «Неортодоксальная».

По мнению российских зрителей, лучшим фильмом 2020 года стала криминальная комедия Гая Ричи «Джентльмены». В тройку лидеров также вошли драма «Маленькие женщины» Греты Гервиг и фантастический боевик «Довод» Кристофера Нолана.

10 декабря 2020 года «Известия» выбрали 10 фестивальных премьер декабря, которые стоит посмотреть. В список, в частности, попала картина «Белый снег».

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