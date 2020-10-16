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Мультфильм «Душа» от Pixar выйдет в российский прокат 21 января 2021 года

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Новый мультипликационный фильм «Душа» от студии Pixar выйдет в широкий прокат в России 21 января 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба компании The Walt Disney Company.

В мультфильме раскрывается история о пианисте и школьном учителе музыки по совместительству, который мечтает стать джазовым исполнителем. Неожиданно он оступается на улице и попадает в мир человеческих душ, где находит ответы на самые важные вопросы, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Как пишет «Москва 24», ранее студия Disney сообщила о впуске мультфильма «Душа» на стриминговом сервисе Disney+, в России он недоступен.

7 октября стало известно, что в России снимут полнометражную семейную комедию под рабочим названием «Чебурашка» с персонажем советского мультфильма. Режиссером будущей ленты выступит создатель фантастического блокбастера «Последний богатырь» Дмитрий Дьяченко.

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