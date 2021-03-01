Трамп выразил уверенность в продолжении своей политической карьеры

Бывший президент США Дональд Трамп в ходе выступления на конференции консервативных кругов США в Орландо (штат Флорида) 28 февраля заявил, что его политическая карьера еще не закончилась. Выступление экс-лидера транслирует телеканал Fox News.

По словам Трампа, «замечательный путь», который он вместе со сторонниками начал четыре года назад, еще не закончен.

«Я хочу, чтобы вы знали: я намерен продолжить бороться на вашей стороне», — сказал бывший американский лидер.

Трамп выразил уверенность, что демократы «решительно проиграют» президентские выборы в 2024 году. Политик вновь повторил утверждение, что именно он стал победителем президентской гонки 2020 года.

«Вообще-то они (демократы) только что проиграли Белый дом. Но кто знает? Я даже могу решить побить их в третий раз, ОК?», — заявил экс-президент США.

Вместе с тем Трамп подчеркнул, что не будет создавать какую-либо новую политическую партию.

«Мы не основываем новых партий... У нас есть Республиканская партия, и она будет единой и сильной, как никогда раньше», — сказал он.

Отмечается, что это было первое публичное выступление Трампа на мероприятии после истечения срока его полномочий на посту президента США.

15 февраля сообщалось, что Трамп планирует возобновить участие в политической жизни страны и снова начать общаться с журналистами.

13 февраля сенат США оправдал Трампа в рамках процедуры импичмента. За оправдание проголосовали 57 сенаторов, 43 высказались за то, чтобы его осудить. Таким образом, инициатива импичмента не набрала необходимых двух третей голосов.

В тот же день Трамп пообещал в скором времени представить свое видение будущего США.