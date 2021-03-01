Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Спорт
Шайба Овечкина помогла «Вашингтону» победить «Нью-Джерси» в матче НХЛ
Общество
Названа предварительная причина убийства семьи под Нижним Новгородом
Наука
Ученые подтвердили необходимость прививки после перенесенного COVID-19
Общество
Вильфанд рассказал о снижении температуры в Европейской России
Общество
В России с 1 марта появится знак фото- и видеофиксации нарушений ПДД
Спорт
«Краснодар» и «Урал» сыграли вничью в матче чемпионата России
Мир
Трамп выразил уверенность в продолжении своей политической карьеры
Мир
В Словакии введут комендантский час и обязательное ношение респираторов
Мир
Сирийские ПВО отразили ракетную атаку над Дамаском

Трамп выразил уверенность в продолжении своей политической карьеры

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывший президент США Дональд Трамп в ходе выступления на конференции консервативных кругов США в Орландо (штат Флорида) 28 февраля заявил, что его политическая карьера еще не закончилась. Выступление экс-лидера транслирует телеканал Fox News.

Третьим будешь: ждут ли изменения двухпартийную систему США
Внутренние разногласия есть и у республиканцев, и у демократов, но история говорит о бесперспективности появления альтернативной политической силы

По словам Трампа, «замечательный путь», который он вместе со сторонниками начал четыре года назад, еще не закончен.

«Я хочу, чтобы вы знали: я намерен продолжить бороться на вашей стороне», — сказал бывший американский лидер.

Трамп выразил уверенность, что демократы «решительно проиграют» президентские выборы в 2024 году. Политик вновь повторил утверждение, что именно он стал победителем президентской гонки 2020 года.

«Вообще-то они (демократы) только что проиграли Белый дом. Но кто знает? Я даже могу решить побить их в третий раз, ОК?», — заявил экс-президент США.

Вместе с тем Трамп подчеркнул, что не будет создавать какую-либо новую политическую партию.

«Мы не основываем новых партий... У нас есть Республиканская партия, и она будет единой и сильной, как никогда раньше», — сказал он.

Отмечается, что это было первое публичное выступление Трампа на мероприятии после истечения срока его полномочий на посту президента США.

15 февраля сообщалось, что Трамп планирует возобновить участие в политической жизни страны и снова начать общаться с журналистами.

13 февраля сенат США оправдал Трампа в рамках процедуры импичмента. За оправдание проголосовали 57 сенаторов, 43 высказались за то, чтобы его осудить. Таким образом, инициатива импичмента не набрала необходимых двух третей голосов.

В тот же день Трамп пообещал в скором времени представить свое видение будущего США.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021