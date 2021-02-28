Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Чехия допустила использование «Спутника V» без одобрения ЕС
Мир
Тихановская заявила об ожидании ухода Лукашенко при «сильном давлении»
Экономика
В США «Северный поток – 2» назвали способом выживания для ФРГ
Общество
Скончался математик и программист Иосиф Романовский
Мир
В правящей партии Армении указали на основание для импичмента президента
Общество
Авиакомпании выступили за сокращение отпуска пилотам
Происшествия
Двое детей провалились под лед и утонули в Саратовской области
Политика
Депутат Госдумы от Крыма оценил «сказочные выдумки» Порошенко
Мир
Пять студентов погибли от отравления неизвестным веществом в Узбекистане

Курс биткоина обновил трехнедельный минимум

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Курс биткоина обновил трехнедельный минимум, свидетельствуют данные портала CoinDesk.

Медвежья заслуга: до какого уровня может обвалиться биткоин
Он пробьет $30 тыс., но это ненадолго, считают аналитики

Криптовалюта подешевела до минимальных значений за последние три недели, до $43 тыс.

За последние 24 часа биткоин просел на 5,4%.

Падение зафиксировали и другие цифровые валюты: например, курс эфириума и лайткоина снизился более чем на 10% за минувшие сутки.

Курс биткоина с начала недели упал на 16%. Сутки назад криптовалюта стоила $47656. Двумя днями ранее стоимость одного биткоина составляла $46,6 тыс.

21 февраля криптовалюта достигла рекордной отметки $58 тыс., однако на следующий день скатилась до $50 тыс. и установилась на отметке $44892.

Ранее в феврале опрошенные «Известиями» аналитики спрогнозировали падение стоимости криптовалюты до $30 тыс. Главной причиной удешевления криптовалют стала критика со стороны министра финансов США Джанет Йеллен, считает аналитик ГК «Финам» Леонид Делицын.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021