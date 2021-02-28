Курс биткоина обновил трехнедельный минимум, свидетельствуют данные портала CoinDesk.

Криптовалюта подешевела до минимальных значений за последние три недели, до $43 тыс.

За последние 24 часа биткоин просел на 5,4%.

Падение зафиксировали и другие цифровые валюты: например, курс эфириума и лайткоина снизился более чем на 10% за минувшие сутки.

Курс биткоина с начала недели упал на 16%. Сутки назад криптовалюта стоила $47656. Двумя днями ранее стоимость одного биткоина составляла $46,6 тыс.

21 февраля криптовалюта достигла рекордной отметки $58 тыс., однако на следующий день скатилась до $50 тыс. и установилась на отметке $44892.

Ранее в феврале опрошенные «Известиями» аналитики спрогнозировали падение стоимости криптовалюты до $30 тыс. Главной причиной удешевления криптовалют стала критика со стороны министра финансов США Джанет Йеллен, считает аналитик ГК «Финам» Леонид Делицын.