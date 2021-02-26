Курс биткоина с начала недели снизился на 16%

Курс биткоина с начала недели упал на 16%. Об этом свидетельствуют данные CoinDesk в пятницу, 26 февраля.

По состоянию на 18:10 мск стоимость одного биткоина составляла $46,6 тыс. Данный показатель на 3,3% ниже ее стоимости, зафиксированной в конце предыдущих торгов, пишет Газета.ru.

Ранее в феврале опрошенные «Известиями» аналитики спрогнозировали падение стоимости криптовалюты до $30 тыс. Главной причиной удешевления криптовалют стала критика со стороны министра финансов США Джанет Йеллен, считает аналитик ГК «Финам» Леонид Делицын.

Однако директор крупнейшей в мире платформы по торговле криптовалютами Binance в России и СНГ Глеб Костарев подчеркнул, что интерес институциональных инвесторов к биткоину в 2021 году будет расти.

24 феврале стоимость биткоина выросла более чем на 10%, до $50,6 тыс., после обвала за несколько дней на 23%. 21 февраля криптовалюта достигла рекордной отметки в $58 тыс., однако на следующий день скатилась до $50 тыс., после чего установилась на отметке $44 892.