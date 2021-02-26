Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
США объяснили удары по Сирии необходимостью снизить угрозу атак
Мир
В СНБО рекомендовали украинцам отказаться от второго гражданства
Экономика
Курс биткоина с начала недели снизился на 16%
Мир
Украина ввела санкции против экс-главы МВД Захарченко
Мир
Россия и Испания подпишут соглашение о взаимном признании образования
Мир
Новак заявил о готовности РФ сотрудничать с Испанией в производстве вакцины
Наука
Ученые назвали увеличивающие риск тяжелой формы COVID-19 заболевания
Общество
В Назрани задержали экс-главу МВД Ингушетии Погорова
Мир
ВОЗ подтвердила соответствие российской вакцины от гриппа мировым стандартам

Курс биткоина с начала недели снизился на 16%

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Курс биткоина с начала недели упал на 16%. Об этом свидетельствуют данные CoinDesk в пятницу, 26 февраля.

Медвежья заслуга: до какого уровня может обвалиться биткоин
Он пробьет $30 тыс., но это ненадолго, считают аналитики

По состоянию на 18:10 мск стоимость одного биткоина составляла $46,6 тыс. Данный показатель на 3,3% ниже ее стоимости, зафиксированной в конце предыдущих торгов, пишет Газета.ru.

Ранее в феврале опрошенные «Известиями» аналитики спрогнозировали падение стоимости криптовалюты до $30 тыс. Главной причиной удешевления криптовалют стала критика со стороны министра финансов США Джанет Йеллен, считает аналитик ГК «Финам» Леонид Делицын.

Однако директор крупнейшей в мире платформы по торговле криптовалютами Binance в России и СНГ Глеб Костарев подчеркнул, что интерес институциональных инвесторов к биткоину в 2021 году будет расти.

24 феврале стоимость биткоина выросла более чем на 10%, до $50,6 тыс., после обвала за несколько дней на 23%. 21 февраля криптовалюта достигла рекордной отметки в $58 тыс., однако на следующий день скатилась до $50 тыс., после чего установилась на отметке $44 892.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021