Стоимость биткоина вернулась к отметке $50 тыс.

Стоимость биткоина растет более чем на 10%, до $50,6 тыс., после обвала за несколько дней на 23%, свидетельствуют данные торгов на 24 февраля.

До $50,683 тыс., на 11,34%, биткоин вырос на крупнейшей криптобирже Binance по состоянию на 14:40 мск.

По данным портала CoinMarketCap, криптовалюта подорожала на 7,5% — до $50,581 тыс. Динамика приводится за сутки.

21 февраля криптовалюта достигла рекордной отметки в $58 тыс., однако на следующий день скатилась до $50 тыс., после чего установилась на отметке $44 892. Падение с максимума составило 23%.

Цена биткоина росла с конца января — за это время данная криптовалюта подорожала в 1,7 раза.

20 февраля основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск назвал цены на криптовалюты биткоин и эфириум (etherium) завышенными.

Как рассказал «Известиям» 21 февраля старший экономист банка «Открытие» Максим Петроневич, цена биткоина может вырасти до $100–200 тыс., но после этого курс обязательно придет к коррекции.