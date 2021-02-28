Леди Гага оплатит лечение пострадавшего при стрельбе помощника
Американская певица Леди Гага оплатит больничные счета своего помощника, пострадавшего при стрельбе во время прогулки с собаками. Об этом в воскресенье, 28 февраля, пишет Sunday Mirror со ссылкой на источники, близкие к артистке.
«Гага чувствует себя ужасно по поводу того, что произошло с Райаном, и хочет удостовериться, что о нем заботятся. Она также хочет выдать ему компенсацию за [временно] потерянную работу и желает ему скорейшего выздоровления», — рассказал он.
Несколько дней назад неизвестные выстрелили в помощника артистки, выгуливавшего трех ее собак, и забрали двух французских бульдогов. Еще один питомец смог убежать и позднее был найден. Раненый мужчина был доставлен в больницу.
27 февраля Леди Гага обратилась к возможным похитителям ее французских бульдогов с просьбой вернуть собак. Сама артистка в данный момент находится в Риме на съемках фильма.
В тот же день стало известно, что украденных собак вернули. Капитан Джонатан Типпетт, командир элитного отдела по расследованию грабежей и убийств, рассказал, что собак в полицейский участок привезла некая женщина вечером в пятницу, 26 февраля. Предположительно, женщина, которая привезла животных, не связана с их похищением.