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Леди Гага оплатит лечение пострадавшего при стрельбе помощника

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Американская певица Леди Гага оплатит больничные счета своего помощника, пострадавшего при стрельбе во время прогулки с собаками. Об этом в воскресенье, 28 февраля, пишет Sunday Mirror со ссылкой на источники, близкие к артистке.

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«Гага чувствует себя ужасно по поводу того, что произошло с Райаном, и хочет удостовериться, что о нем заботятся. Она также хочет выдать ему компенсацию за [временно] потерянную работу и желает ему скорейшего выздоровления», — рассказал он.

Несколько дней назад неизвестные выстрелили в помощника артистки, выгуливавшего трех ее собак, и забрали двух французских бульдогов. Еще один питомец смог убежать и позднее был найден. Раненый мужчина был доставлен в больницу.

27 февраля Леди Гага обратилась к возможным похитителям ее французских бульдогов с просьбой вернуть собак. Сама артистка в данный момент находится в Риме на съемках фильма.

В тот же день стало известно, что украденных собак вернули. Капитан Джонатан Типпетт, командир элитного отдела по расследованию грабежей и убийств, рассказал, что собак в полицейский участок привезла некая женщина вечером в пятницу, 26 февраля. Предположительно, женщина, которая привезла животных, не связана с их похищением.

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