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Леди Гаге вернули украденных собак

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Американской певице Леди Гаге вернули двух французских бульдогов, которые ранее были похищены в ходе вооруженного нападения. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на полицию американского Лос-Анджелеса.

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Капитан Джонатан Типпетт, командир элитного отдела по расследованию грабежей и убийств, рассказал, что собак в полицейский участок привезла некая женщина вечером в пятницу, 26 февраля.

Представитель Леди Гаги и детективы подтвердили, что это собаки артистки. Предположительно, женщина, которая привезла животных не связана с их похищением. Отмечается, что собаки чувствуют себя хорошо, оба пса здоровы.

Ранее в этот же день Леди Гага обратилась к возможным похитителям ее французских бульдогов с просьбой вернуть собак. Сама артистка в данный момент находится в Риме на съемках фильма.

Несколько дней назад неизвестные выстрелили в помощника артистки, выгуливавшего трех ее собак, и забрали двух французских бульдогов. Еще один питомец смог убежать и позднее был найден. Раненый мужчина был доставлен в больницу.

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