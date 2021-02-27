Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
США пообещали в течение нескольких недель ввести новые санкции против РФ
Мир
В Швейцарии после прививки от COVID-19 умерли 16 человек
Мир
США надеются на скорое продолжение переговоров с РФ по ДСНВ
Мир
В Белом доме заявили об открытости США для контактов с Ираном
Мир
Байден планирует ввести ограничения на сделки с Китаем в сфере технологий
Мир
Жителей центра европейской части РФ ожидают солнце и похолодание
Общество
Аксенов рассказал о недвижимости жены Зеленского на южном берегу Крыма
Экономика
ЦБ РФ ответил на просьбу сократить дневной лимит переводов в СБП
Мир
Боррель заявил о невозможности санкций заменить политику ЕС к России

Леди Гага попросила вернуть ее похищенных собак

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американская певица Леди Гага обратилась к возможным похитителям ее французских бульдогов с просьбой вернуть собак. Об этом артистка написала в пятницу, 26 февраля, на своей странице в Twitter.

Вспомнить бы всё: Леди Гага смотрит Параджанова, Ник Мейсон играет Барретта
Главные музыкальные новинки недели

Она сообщила, что собаки Коджи и Густав были похищены в Голливуде два дня назад.

«Мое сердце болит, и я молюсь, чтобы моя семья снова стала единой благодаря акту милосердия», — написала Леди Гага.

Она также призналась в любви своему помощнику, который был ранен при нападении похитителей.

«Я продолжаю любить тебя, Райан Фишер, ты рисковал своей жизнью, чтобы бороться за нашу семью. Ты навсегда герой», — сказала певица.

Исполнительница предложила вознаграждение в $500 тыс. за возвращение собак.

Ранее сообщалось, что неизвестные выстрелили в помощника артистки, выгуливавшего трех ее собак, и забрали двух французских бульдогов. Еще один питомец смог убежать и позднее был найден. Раненый мужчина был доставлен в больницу.

20 января сообщалось, что Леди Гага исполнила гимн Соединенных Штатов на церемонии инаугурации 46-го президента США Джо Байдена.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021