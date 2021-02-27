Леди Гага попросила вернуть ее похищенных собак

Американская певица Леди Гага обратилась к возможным похитителям ее французских бульдогов с просьбой вернуть собак. Об этом артистка написала в пятницу, 26 февраля, на своей странице в Twitter.

Она сообщила, что собаки Коджи и Густав были похищены в Голливуде два дня назад.

«Мое сердце болит, и я молюсь, чтобы моя семья снова стала единой благодаря акту милосердия», — написала Леди Гага.

Она также призналась в любви своему помощнику, который был ранен при нападении похитителей.

«Я продолжаю любить тебя, Райан Фишер, ты рисковал своей жизнью, чтобы бороться за нашу семью. Ты навсегда герой», — сказала певица.

Исполнительница предложила вознаграждение в $500 тыс. за возвращение собак.

Ранее сообщалось, что неизвестные выстрелили в помощника артистки, выгуливавшего трех ее собак, и забрали двух французских бульдогов. Еще один питомец смог убежать и позднее был найден. Раненый мужчина был доставлен в больницу.

20 января сообщалось, что Леди Гага исполнила гимн Соединенных Штатов на церемонии инаугурации 46-го президента США Джо Байдена.