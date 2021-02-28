Американские ученые предупредили об опасности майнинга биткоинов для климата

Ученые из США провели исследование и выяснили, что на майнинг (добыча. — Ред.) криптовалюты, в частности биткоинов, в мире затрачивается огромное количество электроэнергии и это представляет угрозу для климата Земли. Об этом сообщила 27 февраля газета The Guardian.

По данным исследования, количество электроэнергии, которая затрачивается на добычу биткоинов, превышает годовое энергопотребление целых стран.

Отмечается, что при майнинге криптовалюты компьютер выполняет сложную последовательность алгоритмов, поэтому на этот процесс уходит много электроэнергии. «Мы говорим о нескольких тераваттах, десятках тераватт электроэнергии в год, которые используются только для биткоинов», — объяснил профессор экономики Университета Нью-Мексико Бенджамин Джонс.

Ученые призвали государства ввести меры по регулированию майнинга криптовалюты. Это поможет снизить «углеродный след», пишет «Газета.ру».

Ранее, 26 февраля, стало известно, что курс биткоина с начала недели упал на 16%. Согласно данным CoinDesk на 28 февраля 15:56 мск, стоимость биткоина достигла $44 795.

25 февраля бывший министр финансов России и глава банка «Открытие» Михаил Задорнов отметил, что криптовалюта биткоин схожа с финансовой пирамидой МММ, основанной в конце XX века Сергеем Мавроди, а филантроп и бизнесмен Билл Гейтс заявил, что к вложениям средств в биткоин необходимо относиться очень осторожно.