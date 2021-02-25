Билл Гейтс предостерег инвесторов от покупки биткоинов

К вложениям средств в биткоин надо относиться очень осторожно. Об этом в четверг, 25 февраля, заявил филантроп и бизнесмен Билл Гейтс.

Он отметил, что инвестиции в биткоин приносят вред природе, поскольку майнинг монет требует больших затрат электроэнергии.

«У Илона [Маска] (основатель SpaceX и Tesla. — Ред.) много денег, и он очень искушен, поэтому я не волнуюсь, что его биткоины будут беспорядочно повышаться в курсе или понижаться», — приводит агентство Bloomberg слова Гейтса.

Как отметил бизнесмен, он не настроен оптимистично к росту курса биткоина.

Накануне стоимость биткоина вернулась к отметке $50 тыс.

21 февраля криптовалюта достигла рекордной отметки в $58 тыс., однако на следующий день опустилась до $50 тыс., после чего установилась на отметке $44 892. Падение с максимума составило 23%.

12 февраля глава Центробанка России Эльвира Набиуллина предупредила о росте рисков инвестиций в криптовалюты. По ее словам, рост цен на биткоин показывает только потенциал волатильности частных криптовалют.