Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
В России провели более 111 млн тестов на COVID-19
Общество
Синоптики спрогнозировали месяц слякоти в Москве
Общество
РФПИ подал заявку на регистрацию вакцины «Спутник Лайт»
Общество
В России за сутки выявили 11 359 новых случаев COVID-19
Мир
Постпред России опроверг слухи о выходе страны из Совета Европы
Общество
Врач предупредил об опасности резких перепадов давления и температуры
Мир
Ученый назвал причину сокращения популяции чаек в монархиях Персидского залива
Авто
Правительство продлило действующий порядок техосмотра до 1 октября
Наука
Ракета «Союз» со спутником «Арктика-М» стартовала с Байконура
Сюжет:

В России за сутки выявили 11 359 новых случаев COVID-19

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

За минувшие сутки в России выявлено 11 359 новых случаев коронавируса. Об этом в воскресенье, 28 февраля, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

«Год в напряжении»: коронавирус спровоцировал рост психических расстройств у россиян
В разных регионах страны прирост составил от 10 до 30%

Наибольшее число случаев зафиксировано в Москве (1737), Санкт-Петербурге (939) и Московской области (617).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 246 079 случаев коронавируса в 85 регионах. С начала пандемии в стране зафиксировали 86 122 летальных исхода, выздоровели 3 811 797 человек.

25 февраля в Роспотребнадзоре заявили, что весенний рост числа заболевших COVID-19 не ожидается. Эпидемиолог Александр Горелов подчеркнул, что для того, чтобы Россия приблизилась к нулевым показателям заболеваемости, необходимо сформировать иммунную прослойку минимум у 60% населения.

Тогда же стало известно, что группа американских ученых провела исследование зависимости распространения COVID-19 от сезона, согласно результатам которого зимой вирусом заразиться проще, чем в теплое время года.

В России 18 января началась масштабная вакцинация от СOVID-19. О необходимости начала кампании заявлял президент страны Владимир Путин.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021