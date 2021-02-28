В России за сутки выявили 11 359 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в России выявлено 11 359 новых случаев коронавируса. Об этом в воскресенье, 28 февраля, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Наибольшее число случаев зафиксировано в Москве (1737), Санкт-Петербурге (939) и Московской области (617).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 246 079 случаев коронавируса в 85 регионах. С начала пандемии в стране зафиксировали 86 122 летальных исхода, выздоровели 3 811 797 человек.

25 февраля в Роспотребнадзоре заявили, что весенний рост числа заболевших COVID-19 не ожидается. Эпидемиолог Александр Горелов подчеркнул, что для того, чтобы Россия приблизилась к нулевым показателям заболеваемости, необходимо сформировать иммунную прослойку минимум у 60% населения.

Тогда же стало известно, что группа американских ученых провела исследование зависимости распространения COVID-19 от сезона, согласно результатам которого зимой вирусом заразиться проще, чем в теплое время года.

В России 18 января началась масштабная вакцинация от СOVID-19. О необходимости начала кампании заявлял президент страны Владимир Путин.

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