Ученые заявили о зависимости распространения коронавируса от сезона

Группа американских ученых провела исследование зависимости распространения COVID-19 от сезона, согласно результатам которого, зимой вирусом заразиться проще, чем в теплое время года. Статья опубликована в издании PLOS One.

Ученые сравнили ежедневные показатели температуры и число случаев заражения COVID-19 в 50 странах начиная с 22 января по 6 апреля 2020 года. Отмечалось, что при повышении температуры воздуха число инфицированных сразу уменьшалось, а при понижении градуса — увеличивалось.

«В летние месяцы распространение COVID-19 замедляется так же, как это происходит с другими сезонными респираторными инфекциями», — говорится в публикации.

17 февраля главный врач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков сообщил, что после вакцинации от коронавируса некоторые пациенты проходят тестирование на наличие антител к вирусу и иногда получают отрицательный результат, потому что проходят неправильно выбранное лабораторное исследование.

12 февраля врач-инфекционист Евгений Тимаков выразил уверенность, что весенний всплеск заболеваемости коронавирусом произойдет в России в той или иной форме, он придется на середину апреля.