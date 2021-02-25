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В Роспотребнадзоре не ожидают подъема заболеваемости COVID-19 весной

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Весной в России подъема заболеваемости COVID-19 не ожидается, однако возможны сезонные колебания числа заразившихся. Об этом в четверг, 25 февраля, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов, передает ТАСС.

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«Говорить о третьей волне коронавируса неправильно, так как под волной в эпидемиологии понимается снижение уровня заболеваемости до нулевых значений и затем новый подъем. Мы пока нулевую отметку не перешли, и правильнее говорить о подъеме и снижении заболеваемости коронавирусом. В данный момент как раз наблюдается фаза снижения, и весеннего подъема мы не ожидаем, хотя сезонных колебаний суточной заболеваемости не исключаем», — отметил эксперт.

По его словам, на эпидемическую ситуацию в стране повлияет соблюдение россиянами правил профилактики — ношения масок, соблюдения социальной дистанции, вакцинации. Эпидемиолог подчеркнул, что для того, чтобы Россия приблизилась к нулевым показателям заболеваемости, необходимо сформировать иммунную прослойку минимум у 60% населения.

Кроме того, Горелов отметил, что гриппа в этом сезоне практически нет. Как пояснил специалист, этому во многом способствовала успешная кампании по вакцинации.

«В этом году от гриппа привилось беспрецедентное количество — 84 млн человек. Люди боялись заболеть сразу двумя инфекциями и проявили сознательность, повлияв таким образом на эпидемситуацию. Надеемся, что так же ответственно люди подойдут и к вакцинации от коронавируса», — подытожил он.

16 февраля представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович заявила, что третья волна пандемии возможна, если люди будут игнорировать меры предосторожности.

Ранее, 12 февраля, врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал, что весенний всплеск заболеваемости COVID-19 произойдет в России в той или иной форме в середине апреля.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.

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