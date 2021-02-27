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Расследующий дела о слежке за штабом Трампа прокурор ушел в отставку

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Прокурор округа Коннектикут (в одноименном штате) Джон Дарем, проводящий расследование обстоятельств слежки спецслужб США за штабом республиканца Дональда Трампа во время предвыборной кампании 2016 года, ушел в отставку. Соответствующее заявление опубликовано в пятницу, 26 февраля, на сайте Министерства юстиции Соединенных Штатов.

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Формально полномочия 70-летнего Дарема на посту окружного прокурора завершатся в полночь 28 февраля. Временно исполняющим обязанности прокурора Коннектикута станет его первый помощник Леонард Бойл.

Пока Минюст США не дал комментарии, кто будет возглавлять расследование о слежке за штабом Трампа после ухода Дарема, и продолжится ли оно.

Как сообщает ТАСС, ранее появилась информация о том, что ведомство собирается требовать отставки федеральных прокуроров, назначенных предыдущей администрацией, Белый дом в свою очередь косвенно подтвердил эти данные. Однако сообщалось, что кадровые перестановки не затронут Дарема, а также прокурора штата Делавэр Дэвида Вайса, который осуществляет контроль за проведением налоговой проверки в отношении сына президента США — Хантера Байдена.

Проверку обстоятельств осуществления слежки спецслужб за штабом Трампа Дарем проводил с мая 2019 года по поручению бывшего министра юстиции и генерального прокурора США Уильяма Барра. В октябре 2019 года это расследование было переквалифицировано в уголовное разбирательство.

Барр в начале декабря 2020 года сообщил о том, что принял меры с тем, чтобы Дарем мог продолжать свое расследование и при новом президенте, это означает, что администрация Байдена сможет снять Дарема с должности лишь в случае, если он будет уличен в нарушениях, в том числе в невыполнении своих обязанностей или неправомерных действиях.

25 сентября 2019 года Минюст США сообщило, что спецпрокурор США Джон Дарем намерен выяснить, в какой степени ряд стран, включая Украину, повлияли на расследование контрразведки, связанное с предвыборной кампанией Трампа в 2016 году.

В мае 2019 года Трамп назвал государственной изменой слежку, которую Федеральное бюро расследований (ФБР) в 2016 году вело за сотрудниками его предвыборного штаба. Трампа, который тогда был кандидатом в президенты, и его штаб подозревали в связях с Россией. Так называемым делом русских хакеров, которые якобы повлияли на результаты выборов в США, ранее занимался спецпрокурор Роберт Мюллер. Впрочем, он не нашел доказательств связей штаба Трампа с Москвой.

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