Власти Саудовской Аравии категорически отвергли выводы доклада разведки США о причастности руководства страны к убийству журналиста Джамаля Хашокджи. Об этом со ссылкой на МИД страны сообщило государственное агентство SPA в пятницу, 26 февраля.

По данным издания, правительство королевства считает содержащуюся в отчете оценку руководства страны негативной, ложной и неприемлемой. Кроме того, уточняется, что доклад содержал в себе неточные данные и выводы.

«Вызывает искреннее сожаление тот факт, что такой доклад и его ошибочные и неоправданные выводы были опубликованы в то время, когда королевство осудило это гнусное преступление и его руководство предприняло необходимые шаги для обеспечения того, чтобы такой прискорбный инцидент не повторился в будущем», — цитирует агентство заявление МИДа.

Ранее в этот день аппарат директора национальной разведки США опубликовал доклад, в котором заявляется, что операцию по похищению и убийству журналиста Джамаля Хашокджи одобрил саудовский наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд.

Позднее госсекретарь США Энтони Блинкен опубликовал заявление, в котором сообщил, что США вводят визовые санкции в отношении 76 подданных Саудовской Аравии в связи с убийством журналиста Джамаля Хашокджи, а также намерены принять и другие меры.

20 октября 2018 года Саудовская Аравия подтвердила смерть журналиста, который пропал 2 октября, после того как вошел в здание консульства королевства в Стамбуле. Журналист был известен критикой Эр-Рияда.

Информация о том, что Хашокджи был убит на территории консульства, появилась после обнародования данных с облачного хранилища гаджета мужчины, который он поставил в режим записи перед входом в здание дипмиссии. Выяснилось, что журналиста допрашивали и пытали, после чего обезглавили в присутствии генконсула королевства.

Позже суд Саудовской Аравии приговорил к смертной казни пятерых фигурантов дела об убийстве Хашокджи, еще трое получили 24 года тюрьмы.

Мировое сообщество и США осудили это преступление, призвав Эр-Рияд провести прозрачное расследование. При этом каких-либо реальных санкций со стороны Вашингтона в отношении Саудовской Аравии в связи с убийством журналиста до сегодняшнего дня введено не было. Однако в отношении РФ Вашингтон не стесняется проводить антироссийскую политику и вводить всё больше ограничительных мер, в том числе и за законные уголовные преследования, такие как дело российского блогера Алексея Навального.