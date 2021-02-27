США ввели визовые ограничения против 76 подданных Саудовской Аравии

США вводит визовые санкции в отношении 76 подданных Саудовской Аравии в связи с убийством журналиста Джамаля Хашокджи, а также намерен принять и другие меры. Об этом говорится в распространенном в пятницу, 26 февраля, заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, опубликованном на сайте Госдепа.

«Для начала Госдепартамент США предпринял действия…, чтобы ввести визовые ограничения против 76 саудовских подданных, которые, как считается, угрожали диссидентам за рубежом, фигурировали в деле об убийстве Хашокджи, но не только в нем», — отмечается в документе.

Глава американского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что администрация США «объявляет о дополнительных мерах, чтобы подкрепить осуждение мировым сообществом данного преступления и дать отпор тем правительствам, которые действуют за пределами границ» своих стран, чтобы угрожать журналистам и предполагаемым диссидентам и нападать на них.

Отныне Соединенные Штаты, пояснил госсекретарь, будут проводить новую политику ограничения выдачи американских въездных виз тем иностранцам, которые, согласно имеющимся у Вашингтона данным, «непосредственно причастны к серьезной экстерриториальной деятельности», направленной на подавление инакомыслия, преследование журналистов, а также их родных и близких. Он уточнил, что визовые санкции США могут в таких случаях распространяться в том числе и на «членов семей» лиц, включаемых в черные списки. Блинкен сообщил, что этот запрет на выдачу виз будет носить имя Хашокджи.

Глава американской дипломатии также отдал распоряжение о включении сведений о предполагаемых преследованиях диссидентов властями тех или иных государств в третьих странах в ежегодно составляемый Госдепартаментом США доклад о соблюдении прав человека в мире.

«США по-прежнему «вкладываются» в свои отношения с Саудовской Аравией. Тем не менее президент Байден ясно дал понять, что это партнерство должно отражать американские ценности», — пояснил Блинкен.

По его утверждению, США «не потерпят» возможных дальнейших угроз правозащитникам, журналистам и активистам со стороны Эр-Рияда.

Ранее Национальная разведка США в своем докладе, опубликованном 26 февраля, заявила, что операцию по похищению и убийству журналиста Джамаля Хашокджи в Стамбуле одобрил саудовский наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд.

20 октября 2018 года Саудовская Аравия подтвердила смерть журналиста, который пропал 2 октября, после того как вошел в здание консульства королевства в Стамбуле. Журналист был известен критикой Эр-Рияда.

Выяснилось, что журналиста допрашивали и пытали, после чего обезглавили в присутствии генконсула королевства.

Позже суд Саудовской Аравии приговорил к смертной казни пятерых фигурантов дела об убийстве Хашокджи, еще трое получили 24 года тюрьмы.

Мировое сообщество и США осудило это преступление, призвав Эр-Рияд провести прозрачное расследование. При этом каких-либо реальных санкций со стороны Вашингтона в отношении Саудовской Аравии в связи с убийством журналиста до сегодняшнего дня введено не было. Однако в отношении РФ Вашингтон не стесняется проводить антироссийскую политику и вводить все больше ограничительных мер, в том числе и за законные уголовные преследования, такие как дела российского блогера Алексея Навального.