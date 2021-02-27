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США ввели визовые ограничения против 76 подданных Саудовской Аравии

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США вводит визовые санкции в отношении 76 подданных Саудовской Аравии в связи с убийством журналиста Джамаля Хашокджи, а также намерен принять и другие меры. Об этом говорится в распространенном в пятницу, 26 февраля, заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, опубликованном на сайте Госдепа.

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«Для начала Госдепартамент США предпринял действия…, чтобы ввести визовые ограничения против 76 саудовских подданных, которые, как считается, угрожали диссидентам за рубежом, фигурировали в деле об убийстве Хашокджи, но не только в нем», — отмечается в документе.

Глава американского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что администрация США «объявляет о дополнительных мерах, чтобы подкрепить осуждение мировым сообществом данного преступления и дать отпор тем правительствам, которые действуют за пределами границ» своих стран, чтобы угрожать журналистам и предполагаемым диссидентам и нападать на них.

Отныне Соединенные Штаты, пояснил госсекретарь, будут проводить новую политику ограничения выдачи американских въездных виз тем иностранцам, которые, согласно имеющимся у Вашингтона данным, «непосредственно причастны к серьезной экстерриториальной деятельности», направленной на подавление инакомыслия, преследование журналистов, а также их родных и близких. Он уточнил, что визовые санкции США могут в таких случаях распространяться в том числе и на «членов семей» лиц, включаемых в черные списки. Блинкен сообщил, что этот запрет на выдачу виз будет носить имя Хашокджи.

Глава американской дипломатии также отдал распоряжение о включении сведений о предполагаемых преследованиях диссидентов властями тех или иных государств в третьих странах в ежегодно составляемый Госдепартаментом США доклад о соблюдении прав человека в мире.

«США по-прежнему «вкладываются» в свои отношения с Саудовской Аравией. Тем не менее президент Байден ясно дал понять, что это партнерство должно отражать американские ценности», — пояснил Блинкен.

По его утверждению, США «не потерпят» возможных дальнейших угроз правозащитникам, журналистам и активистам со стороны Эр-Рияда.

Ранее Национальная разведка США в своем докладе, опубликованном 26 февраля, заявила, что операцию по похищению и убийству журналиста Джамаля Хашокджи в Стамбуле одобрил саудовский наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд.

20 октября 2018 года Саудовская Аравия подтвердила смерть журналиста, который пропал 2 октября, после того как вошел в здание консульства королевства в Стамбуле. Журналист был известен критикой Эр-Рияда.

Выяснилось, что журналиста допрашивали и пытали, после чего обезглавили в присутствии генконсула королевства.

Позже суд Саудовской Аравии приговорил к смертной казни пятерых фигурантов дела об убийстве Хашокджи, еще трое получили 24 года тюрьмы.

Мировое сообщество и США осудило это преступление, призвав Эр-Рияд провести прозрачное расследование. При этом каких-либо реальных санкций со стороны Вашингтона в отношении Саудовской Аравии в связи с убийством журналиста до сегодняшнего дня введено не было. Однако в отношении РФ Вашингтон не стесняется проводить антироссийскую политику и вводить все больше ограничительных мер, в том числе и за законные уголовные преследования, такие как дела российского блогера Алексея Навального.

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