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Разведка США заявила об одобрении саудовским принцем убийства журналиста Хашокджи

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Американская разведка считает, что операцию по похищению и убийству журналиста Джамаля Хашокджи одобрил саудовский наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд. Такие выводы приводятся в докладе аппарата директора Национальной разведки США об обстоятельствах этого дела, опубликованном в пятницу, 26 февраля, передает ТАСС.

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По информации разведведомства, саудовский принц якобы одобрил операцию в турецком Стамбуле по поимке и убийству журналиста, так как такие действия не могли быть приняты без его участия. В докладе отмечается, что выводы основаны на высоком уровне его контроля над принятием решений в стране.

Как пишет телеканал CNN, администрация президента США Джозефа Байдена представила рассекреченный доклад разведки Конгрессу перед его обнародованием 26 февраля. Конгресс санкционировал выпуск доклада после телефонного разговора Джо Байдена с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом днем ранее.

20 октября 2018 года Саудовская Аравия подтвердила смерть журналиста, который пропал 2 октября, после того как вошел в здание консульства королевства в Стамбуле. Журналист был известен критикой Эр-Рияда.

Информация о том, что Хашокджи был убит на территории консульства, появилась после обнародования данных с облачного хранилища гаджета мужчины, который он поставил в режим записи перед входом в здание дипмиссии. Выяснилось, что журналиста допрашивали и пытали, после чего обезглавили в присутствии генконсула королевства.

Позже суд Саудовской Аравии приговорил к смертной казни пятерых фигурантов дела об убийстве Хашокджи, еще трое получили 24 года тюрьмы.

Мировое сообщество и США осудило это преступление, призвав Эр-Рияд провести прозрачное расследование. При этом каких-либо реальных санкций со стороны Вашингтона в отношении Саудовской Аравии в связи с убийством журналиста не последовало. Однако в отношении РФ Вашингтон не стесняется проводить антироссийскую политику и вводить все больше ограничительных мер, в том числе и за законные уголовные преследования, такие как дела российского блогера Алексея Навального.

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