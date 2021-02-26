В Минобороны РФ заявили о насильном удерживании США беженцев в лагере Эр-Рукбан

Американское командование в зоне Эт-Танф в Сирии продолжает насильно удерживать беженцев в лагере Эр-Рукбан, заявил в пятницу, 26 февраля, замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вячеслав Сытник.

Он подчеркнул, что гуманитарная ситуация в лагере продолжает стремительно ухудшаться.

По словам Сытника, нежелание американской стороны обеспечить вывод из зоны Эт-Танф незаконных вооруженных формирований и беженцев «подтверждает заинтересованность США в сохранении «конвейера» по подготовке экстремистов для поддержания очагов напряженности в Сирии».

Лагерь Рукбан, или Эр-Рукбан, расположен на юге Сирии в подконтрольной США зоне Эт-Танф. В нем могут находиться около 40 тыс. человек. Большинство жителей стремятся покинуть регион в связи с плохими условиями проживания.

В июне 2020 года сообщалось, что 11 человек под наблюдением ЦПВС покинули лагерь для беженцев Эр-Рукбан.

В июле 2019 года США заявляли, что не намерены предоставлять продовольствие беженцам в лагере Эр-Рукбан, рядом с которым располагалась база американских войск.