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«Даже не знал, что побил рекорд МХЛ»

Лучший снайпер лиги Матвей Мичков — о секретах своей результативности и шансах попасть в сборную страны
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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«Даже не знал, что побил рекорд МХЛ»
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2021-02-26 16:29:21
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Год назад, когда сборная России 2004 года рождения выиграла хоккейный турнир юношеских Олимпийских игр в Лозанне, многие эксперты прочили большое будущее ее нападающему Матвею Мичкову. С тех пор он перешел из ярославского «Локомотива» в систему петербургского СКА, где в нынешнем сезоне дебютировал за молодежную команду «СКА-1946». Высокая результативность 16-летнего форварда привела к тому, что в декабре клуб из Северной столицы заключил с ним пятилетний контракт.

Сейчас Матвей Мичков борется за звание лучшего снайпера регулярного чемпионата Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) с нападающим московского «Динамо» Александром Кисаковым. У 16-летнего Мичкова 32 гола в 52 матчах, а у 18-летнего Кисакова - 31 шайба в 54 играх. До конца регулярного чемпионата осталась неделя, и Матвей заметно выделяется в нем среди более старших игроков. Не исключено, что следующей зимой он поедет со сборной России на молодежный чемпионат мира, а также дебютирует на взрослом уровне в КХЛ и ВХЛ, где пока не может выступать в силу возраста.

«Дня три думал, подписывать ли пятилетний контракт со СКА»
Нападающий молодежной команды питерского клуба «СКА-1946» Матвей Мичков — о длительном соглашении с армейцами и своей результативности в МХЛ

На этой неделе «СКА-1946» Мичкова провел в Красногорске два выездных матча против «Динамо» Кисакова (2:4; 6:3). После второй встречи Матвей дал интервью «Известиям», в котором рассказал о том, как отреагировал на то, что побил снайперский рекорд МХЛ Никиты Кучерова 11-летней давности, а также поделился мнением о дебюте в сборной России своего партнера по команде Никиты Чибрикова, который сыграл в ней в 17 лет.

— Для вас в недавних матчах с «Динамо» имело особое значение заочное противостояние с Александром Кисаковым, вашим основным конкурентом в гонке лучших снайперов регулярного чемпионата?

— Не было такого. Просто все понимали, что игры против «Динамо» всегда тяжелые. Но нужно было выигрывать кровь из носу, чтобы стать третьими в таблице. Мы сейчас вплотную идем со «Спартаком». Поэтому матчи с «Динамо» были принципиальны как никогда. Хорошо, что нам удалось победить в одном из них. Идем дальше — теперь впереди две гостевые встречи со «Спартаком». Они тоже будут упорные (в субботу «СКА-1946» проиграл «Спартаку» со счётом 2:4, второй матч пройдёт в воскресенье — «Известия»).

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2020

Матвей Мичков в финальном матче по хоккею среди юношей между сборными командами России и США на III зимних юношеских Олимпийских играх в швейцарской Лозанне, 22 января 2020 года

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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— Вы не так давно превзошли рекорд Никиты Кучерова по голам (22) за один сезон в МХЛ среди игроков не старше 17 лет. Когда вас теперь ждать в «Тампе»?

— Хороший вопрос (улыбается). Но я не задумываюсь об этом. Даже не знал, что такой рекорд существует. После того матча, когда его побил, пришел домой, открыл соцсети и увидел, что меня начали отмечать по этому поводу. Только тогда понял, что сделал. Здорово всё это, но в тот день особых эмоций не было. Лег спать как обычно — на следующее утро вышел на тренировку. Для меня главное, чтобы команда выигрывала. Нужно думать о ней. Я должен забивать и отдавать передачи, чтобы приносить пользу.

— В прошедших двух матчах с «Динамо» вы забили три гола, хотя до этого большую часть сезона были не так результативны в играх с прямыми конкурентами, отличались в основном во встречах с середняками и аутсайдерами. Почему?

— На самом деле в МХЛ нет слабых соперников. Любая команда может зацепить игру и отобрать очки. Надо на каждый матч выходить как в последний бой и играть в хоккей с душой.

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— Вам сильно досталось за раннее удаление в январском матче с «Крыльями Советов», когда вы на шестой минуте получили штраф 5+20 до конца игры?

— Я не хотел этого делать. Так сложился момент, хоккеист команды соперника неудачно упал. Я хотел подтолкнуть его, чтобы просто прижать. К сожалению, всё так неудачно закончилось. Но, надеюсь, у парня всё в порядке. Я посмотрел потом игры «Крыльев» — он почти сразу стал выходить на лед. А после того матча я извинился перед ним. Надеюсь, конфликта никакого не было и нет.

— Тренеры ругали вас за то удаление?

— Особо нет. Слава Богу, что команда выстояла то меньшинство, не пропустив ни одной шайбы.

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Игроки команды «СКА-1946» во время матча с ХК «Капитан», 9 февраля 2021 года

Фото: ska.ru

— У вас в клубе недавно было несколько перестановок на посту главного тренера. Весь сезон коллективом руководил Лев Бердичевский, затем на один матч его сменил помогающий Валерию Брагину в сборной России Александр Титов, а за ним пришел другой член штаба национальной команды Альберт Лещев. Как на «СКА-1946» сказались такие перемены?

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— Да не особо. Всякое бывает — это хоккейная жизнь. С любым тренером всё равно надо играть и побеждать. Перестановки случаются. Считаю, что мы быстро перестроились. Самое главное, выполнять требования наставника. Тогда всё будет хорошо.

— В команде успели поздравить Никиту Чибрикова, который успешно дебютировал за сборную страны на недавнем шведском этапе Еврохоккейтура?

— Поздравили его сразу. Чиб — молодец, красавец. Сыграть на таком уровне дорогого стоит. А он еще и шайбу забросил за сборную — молодчик!

— Заметно, что он после этого выделяется в игровом плане на уровне хоккеистов как команды, так и всей лиги?

— У него был высокий уровень еще до того, как он попал в КХЛ. Никита играл результативно. И сейчас пришел еще более уверенным. Он здорово смотрелся в последних матчах. Видно, что прибавил после того, как поиграл в КХЛ и сборной.

— Ждете, что в следующем сезоне повторите его путь?

— Посмотрим. Очень надеюсь, что получится. Но сейчас надо для этого дальше прогрессировать, хорошо показывать себя в последних матчах регулярного чемпионата МХЛ, а затем в плей-офф, где мы собираемся бороться за Кубок Харламова.

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