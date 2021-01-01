 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
Мир
В Белоруссии начал действовать запрет на пластиковую посуду в общепите
Мир
Запрет на продажу электронных сигарет несовершеннолетним ввели на Украине
Мир
Лукашенко призвал объявить 2021 год в Белоруссии Годом народного единства
Спорт
Сборная Чехии по хоккею вышла в четвертьфинал молодежного чемпионата мира
Мир
Власти Сент-Винсента и Гренадин начали эвакуацию жителей из-за проснувшегося вулкана
Общество
Путин поздравил россиян с Новым 2021 годом
Мир
Республиканцы в сенате вновь заблокировали выплату американцам $2 тыс.
Общество
Аэропорт Домодедово вновь заработал в штатном режиме
/

Короли и «корона»: Кучеров выиграл Кубок Стэнли, а Рублев — пять титулов

Самые успешные российские спортсмены 2020 года
Фото: REUTERS/Perry Nelson
Главный слайд
Начало статьи
Короли и «корона»: Кучеров выиграл Кубок Стэнли, а Рублев — пять титулов
2020-12-27 21:23:49">
2020-12-27 21:23:49
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Уходящий 2020 год стал самым сложным для мирового и российского спорта. Пандемия коронавируса сорвала десятки соревнований и турниров по всему свету. Некоторые не были даже проведены, а часть состоялась в усеченном формате и без зрителей. Это помешало многим спортсменам проявить себя. Но нашлись и те, кто всё же смог занести этот год себе в актив. Среди них много российских атлетов. Топ самых успешных отечественных спортсменов и их достижения — в материале «Известий».

Роман Репилов

К успехам отечественного санного спорта мы стали привыкать еще со времен серебряных медалей Альберта Демченко на Олимпийских играх 2006 и 2014 гг. Семён Павличенко в 2015 году выиграл первое в истории страны золото чемпионата мира в этом виде спорта. А в сезоне-2016/17 Роман Репилов завоевал Кубок мира. В дальнейшем они не раз становились призерами крупных турниров, а на ЧМ-2019 Россия выиграла командный ЧМ. И болельщики уже забыли времена 1990-х – начала 2000-х, когда даже место в пятерке считалось успехом. Но в 2020 году Репилов превзошел все былые результаты, выиграв Кубок мира и два личных золота чемпионата мира в Сочи. Сейчас он один из фаворитов Олимпиады-2022 в Пекине, до которой осталось чуть больше года. Более титулованного действующего российского спортсмена в зимних видах спорта сегодня нет.

Короли и «корона»-4
Роман Репилов

Саночник Роман Репилов

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Русские прошли: как наши хоккеисты помогли «Тампе» взять Кубок Стэнли
Никита Кучеров, Андрей Василевский, Михаил Сергачев и Александр Волков впервые завоевали главный трофей НХЛ

Никита Кучеров

Российский нападающий давно утвердился в качестве одной из главных звезд НХЛ. За семь лет в «Тампа-Бэй Лайтнинг» он уже побывал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата и выиграл несколько престижных индивидуальных наград. Среди них «Тед Линдсей Эворд» — самому выдающемуся хоккеисту сезона по версии членов профсоюза игроков НХЛ, а также «Харт Трофи» — приз хоккеисту, внесшему наибольший вклад в успехи команды в регулярке. Также Кучеров побил несколько рекордов результативности среди российских игроков в истории лиги. Не хватало только главного трофея — Кубка Стэнли. Наконец, этот пробел был восполнен в 2020 году — «Тампа» выиграла плей-офф НХЛ. Серьезную роль в успехе сыграли и другие россияне — вратарь Андрей Василевский и защитник Михаил Сергачёв. Но именно Кучеров стал лучшим бомбардиром плей-офф и взял на себя лидерские функции в атаке в отсутствие травмированного капитана «молний» Стивена Стэмкоса. Такая самоотверженность стоила здоровья нашему форварду — ближайший регулярный чемпионат Никита пропустит. И именно за такое самопожертвование его особенно любят болельщики «Тампы».

Короли и «корона»-1
Хоккей

Форвард «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров

Фото: Global Look Press/Zuma/Douglas R. Clifford
«Мало кто верил, что я вообще отберусь в Лондон»
Восьмая ракетка мира Андрей Рублев — о пяти титулах в 2020-м, возможных изменениях правил игры и целях на новый сезон

Андрей Рублёв

Уходящий пандемийный год усложнил жизнь многим лидерам мирового тенниса. Треть соревнований просто отменили, а спортсмены впервые в жизни отдыхали большую часть весны и лета. Но если кто и добился наибольшего прогресса, то именно Рублёв. Он выиграл пять титулов — больше, чем кто-либо еще за 2020 год. В активе 23-летнего теннисиста два выхода в четвертьфиналы турниров Большого шлема — открытых чемпионатов США и Франции. Это позволило Андрею попасть в топ-10 мирового рейтинга и впервые в карьере пробиться на Итоговый турнир ATP в Лондоне, где Рублёв составил компанию Даниилу Медведеву. Всего второй раз в истории на подобном соревновании играло сразу два наших представителя — ранее это удавалось лишь Евгению Кафельникову и Марату Сафину в 2000 году. Вояж в столицу Великобритании для Рублёва вышел неудачным, но год он завершил на восьмом месте и может с оптимизмом смотреть в будущее.

Короли и «корона»-2
Теннис

Теннисист Андрей Рублев

Фото: Global Look Press/Imago/Paul Zimmer
Прощайте, ружья: наш лыжник взял первое золото в этом сезоне
Россияне заняли весь подиум в интервальной гонке Кубка мира, биатлонисты вновь провалили этап

Александр Большунов

Несколько лет отечественный лыжник подбирался к лидерам международных соревнований. Долгие годы не было такого, чтобы кто-то из России на равных соревновался с непобедимыми норвежцами. Да и спортсмены других стран часто пасовали перед скандинавами. Еще в 2018 году на Олимпиаде в Пхёнчхане Большунов отметился урожаем из четырех медалей. А через год на чемпионате мира столько же раз был серебряным призером. Наконец, в 2020 году он стал первым на престижной многодневной гонке «Тур де Ски», выиграл второй подряд «Малый хрустальный глобус» победителю личного дистанционного зачета в Кубке мира и, наконец, стал первым российским лыжником, взявшим Большой хрустальный глобус победителю всего Кубка мира. Последний раз наш соотечественник в лице Владимира Смирнова делал это еще в 1991 году. Но Большунов на этом не остановился. В этом сезоне он опять, пусть и из-за отказа норвежцев от выступления на нескольких этапах, лидирует в общем зачете с большим отрывом. 31 декабря спортсмен отпразднует 24-й день рождения в качестве без пяти минут двукратного победителя Кубка мира и одного из фаворитов Олимпиады-2022.

Короли и «корона»-5
Александр Большунов

Победитель лыжной многодневки «Тур де Ски» Александр Большунов

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
«Очень не хватает отца, но я должен смириться и двигаться дальше»
Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов — о самой тяжелой утрате в жизни, защите титула и своей популярности

Хабиб Нурмагомедов

Трудно назвать более известного российского спортсмена на данный момент. Дагестанский боец уже в прошлые годы стал мегапопулярным благодаря победам в октагоне и различным поступкам вне его. У него есть миллионы поклонников и хейтеров, но не так много на планете найдется людей, которые не знают, кто такой Хабиб Нурмагомедов. В 2020 году он еще больше укрепил свой авторитет. Пережив смерть из-за коронавируса своего отца и тренера Абдулманапа, Орел выиграл крайне непростой бой у Джастина Гейджи, после чего объявил о завершении карьеры. 32-летний спортсмен остался непобедимым чемпионом UFC в легком весе. Из проведенных за карьеру 29 боёв он не проиграл ни одного. И его уход состоялся на пике — по популярности и заработкам он достиг показателей таких отечественных суперзвезд, как Александр Овечкин и Мария Шарапова, если не превзошел их. Разумеется, UFC и болельщики надеются, что Хабиб еще вернется.

Короли и «корона»-6
Хабиб

Хабиб Нурмагомедов (справа) в бою против американца Джастина Гейджи

Фото: РИА Новости/Getty Images/UFC
Сбитые ракетки: Даниил Медведев победил лучших теннисистов мира
На итоговом турнире ATP в Лондоне россиянин поочередно обыграл игроков, занимающих первые три строчки рейтинга планеты

Даниил Медведев

В отличие от Андрея Рублёва Даниил Медведев рванул в элиту мирового тенниса еще в 2019 году. И уже там отметился победами на турнирах серии «Мастерс» и выходом в финал соревнования «Большого шлема» — Открытого чемпионата США. Было в его активе попадание в десятку и участие на Итоговом турнире. Поэтому в 2020 году рывок 24-летнего теннисиста был не такой яркий, как у Рублёва. Но свою долю славы Медведев всё равно забрал. Сначала дошел до полуфинала US Open, а потом выиграл Итоговый турнир в Лондоне. Ранее это соревнование покорялось только одному россиянину — Николаю Давыденко в 2009 году. Это позволило Даниилу уйти на Новый год четвертым в мировом рейтинге и стать символом амбиций российского тенниса на самые престижные трофеи. Такого среди наших мужчин не было со времен Кафельникова и Сафина, то есть более 15 лет.

Короли и «корона»-3
Теннис

Теннисист Даниил Медведев с главным призом Итогового турнира

Фото: Global Look Press/Imago/Paul Zimmer
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020