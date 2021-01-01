Короли и «корона»: Кучеров выиграл Кубок Стэнли, а Рублев — пять титулов

Уходящий 2020 год стал самым сложным для мирового и российского спорта. Пандемия коронавируса сорвала десятки соревнований и турниров по всему свету. Некоторые не были даже проведены, а часть состоялась в усеченном формате и без зрителей. Это помешало многим спортсменам проявить себя. Но нашлись и те, кто всё же смог занести этот год себе в актив. Среди них много российских атлетов. Топ самых успешных отечественных спортсменов и их достижения — в материале «Известий».

Роман Репилов

К успехам отечественного санного спорта мы стали привыкать еще со времен серебряных медалей Альберта Демченко на Олимпийских играх 2006 и 2014 гг. Семён Павличенко в 2015 году выиграл первое в истории страны золото чемпионата мира в этом виде спорта. А в сезоне-2016/17 Роман Репилов завоевал Кубок мира. В дальнейшем они не раз становились призерами крупных турниров, а на ЧМ-2019 Россия выиграла командный ЧМ. И болельщики уже забыли времена 1990-х – начала 2000-х, когда даже место в пятерке считалось успехом. Но в 2020 году Репилов превзошел все былые результаты, выиграв Кубок мира и два личных золота чемпионата мира в Сочи. Сейчас он один из фаворитов Олимпиады-2022 в Пекине, до которой осталось чуть больше года. Более титулованного действующего российского спортсмена в зимних видах спорта сегодня нет.

Короли и «корона»-4 Саночник Роман Репилов Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Никита Кучеров

Российский нападающий давно утвердился в качестве одной из главных звезд НХЛ. За семь лет в «Тампа-Бэй Лайтнинг» он уже побывал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата и выиграл несколько престижных индивидуальных наград. Среди них «Тед Линдсей Эворд» — самому выдающемуся хоккеисту сезона по версии членов профсоюза игроков НХЛ, а также «Харт Трофи» — приз хоккеисту, внесшему наибольший вклад в успехи команды в регулярке. Также Кучеров побил несколько рекордов результативности среди российских игроков в истории лиги. Не хватало только главного трофея — Кубка Стэнли. Наконец, этот пробел был восполнен в 2020 году — «Тампа» выиграла плей-офф НХЛ. Серьезную роль в успехе сыграли и другие россияне — вратарь Андрей Василевский и защитник Михаил Сергачёв. Но именно Кучеров стал лучшим бомбардиром плей-офф и взял на себя лидерские функции в атаке в отсутствие травмированного капитана «молний» Стивена Стэмкоса. Такая самоотверженность стоила здоровья нашему форварду — ближайший регулярный чемпионат Никита пропустит. И именно за такое самопожертвование его особенно любят болельщики «Тампы».

Короли и «корона»-1 Форвард «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров Фото: Global Look Press/Zuma/Douglas R. Clifford

Андрей Рублёв

Уходящий пандемийный год усложнил жизнь многим лидерам мирового тенниса. Треть соревнований просто отменили, а спортсмены впервые в жизни отдыхали большую часть весны и лета. Но если кто и добился наибольшего прогресса, то именно Рублёв. Он выиграл пять титулов — больше, чем кто-либо еще за 2020 год. В активе 23-летнего теннисиста два выхода в четвертьфиналы турниров Большого шлема — открытых чемпионатов США и Франции. Это позволило Андрею попасть в топ-10 мирового рейтинга и впервые в карьере пробиться на Итоговый турнир ATP в Лондоне, где Рублёв составил компанию Даниилу Медведеву. Всего второй раз в истории на подобном соревновании играло сразу два наших представителя — ранее это удавалось лишь Евгению Кафельникову и Марату Сафину в 2000 году. Вояж в столицу Великобритании для Рублёва вышел неудачным, но год он завершил на восьмом месте и может с оптимизмом смотреть в будущее.

Короли и «корона»-2 Теннисист Андрей Рублев Фото: Global Look Press/Imago/Paul Zimmer

Александр Большунов

Несколько лет отечественный лыжник подбирался к лидерам международных соревнований. Долгие годы не было такого, чтобы кто-то из России на равных соревновался с непобедимыми норвежцами. Да и спортсмены других стран часто пасовали перед скандинавами. Еще в 2018 году на Олимпиаде в Пхёнчхане Большунов отметился урожаем из четырех медалей. А через год на чемпионате мира столько же раз был серебряным призером. Наконец, в 2020 году он стал первым на престижной многодневной гонке «Тур де Ски», выиграл второй подряд «Малый хрустальный глобус» победителю личного дистанционного зачета в Кубке мира и, наконец, стал первым российским лыжником, взявшим Большой хрустальный глобус победителю всего Кубка мира. Последний раз наш соотечественник в лице Владимира Смирнова делал это еще в 1991 году. Но Большунов на этом не остановился. В этом сезоне он опять, пусть и из-за отказа норвежцев от выступления на нескольких этапах, лидирует в общем зачете с большим отрывом. 31 декабря спортсмен отпразднует 24-й день рождения в качестве без пяти минут двукратного победителя Кубка мира и одного из фаворитов Олимпиады-2022.

Короли и «корона»-5 Победитель лыжной многодневки «Тур де Ски» Александр Большунов Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Хабиб Нурмагомедов

Трудно назвать более известного российского спортсмена на данный момент. Дагестанский боец уже в прошлые годы стал мегапопулярным благодаря победам в октагоне и различным поступкам вне его. У него есть миллионы поклонников и хейтеров, но не так много на планете найдется людей, которые не знают, кто такой Хабиб Нурмагомедов. В 2020 году он еще больше укрепил свой авторитет. Пережив смерть из-за коронавируса своего отца и тренера Абдулманапа, Орел выиграл крайне непростой бой у Джастина Гейджи, после чего объявил о завершении карьеры. 32-летний спортсмен остался непобедимым чемпионом UFC в легком весе. Из проведенных за карьеру 29 боёв он не проиграл ни одного. И его уход состоялся на пике — по популярности и заработкам он достиг показателей таких отечественных суперзвезд, как Александр Овечкин и Мария Шарапова, если не превзошел их. Разумеется, UFC и болельщики надеются, что Хабиб еще вернется.

Короли и «корона»-6 Хабиб Нурмагомедов (справа) в бою против американца Джастина Гейджи Фото: РИА Новости/Getty Images/UFC

Даниил Медведев

В отличие от Андрея Рублёва Даниил Медведев рванул в элиту мирового тенниса еще в 2019 году. И уже там отметился победами на турнирах серии «Мастерс» и выходом в финал соревнования «Большого шлема» — Открытого чемпионата США. Было в его активе попадание в десятку и участие на Итоговом турнире. Поэтому в 2020 году рывок 24-летнего теннисиста был не такой яркий, как у Рублёва. Но свою долю славы Медведев всё равно забрал. Сначала дошел до полуфинала US Open, а потом выиграл Итоговый турнир в Лондоне. Ранее это соревнование покорялось только одному россиянину — Николаю Давыденко в 2009 году. Это позволило Даниилу уйти на Новый год четвертым в мировом рейтинге и стать символом амбиций российского тенниса на самые престижные трофеи. Такого среди наших мужчин не было со времен Кафельникова и Сафина, то есть более 15 лет.