Кабмин расширил перечень госуслуг, которые можно получить без прописки

В РФ расширили перечень госуслуг, предоставляемых без прописки. Список пополнился на шесть позиций и на данный момент в нём 80 пунктов. Теперь в любом субъекте можно будет получить справку об инвалидности. Также россияне смогут обратиться в ПФР для изменения сведений на счёте и подать заявление на парковку для водителей-инвалидов, сообщает телеканал «Известия». Юрлицам разрешили запрашивать у Ространснадзоров разрешения на международную перевозку опасных грузов. Еще им можно обращаться за аттестацией у региональных Ростехнадзоров по вопросам промышленной безопасности.

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