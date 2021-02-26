Минздрав Вьетнама одобрил применение российской вакцины «Спутник V»

Министерство здравоохранения Вьетнама одобрило к экстренному применению в стране российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом сообщается 25 февраля на вьетнамском правительственном портале.

Вместе с тем минздрав согласовал применение в стране американской вакцины Moderna.

До этого единственной вакциной, одобренной во Вьетнаме для использования, был препарат британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca.

Таким образом, Вьетнам стал уже 38-й страной, где одобрено применение «Спутника V».

Перед Вьетнамом российский препарат против COVID-19 зарегистрировала Гватемала. Как сообщалось, регистрация вакцины была проведена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA).

Ранее, 24 февраля, стало известно, что вакцину «Спутник V» зарегистрировали в Гондурасе и Египте.

Первая в мире и в России вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» была зарегистрирована Минздравом РФ в августе прошлого года. Ее разработали специалисты центра имени Гамалеи на основе изученной и проверенной платформы аденовирусных векторов человека.

Согласно опубликованным в феврале в журнале The Lancet результатам третьей фазы клинических испытаний этой вакцины, эффективность препарата составила 91,6% после анализа данных свыше 19 тыс. добровольцев. При этом показатель среди группы добровольцев старше 60 лет составил 91,8%.

Ранее разработчики отмечали, что в отношении тяжелых случаем COVID-19 эффективность «Спутника V» достигает 100%.

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