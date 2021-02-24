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Гондурас зарегистрировал российскую вакцину «Спутник V»

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Агентство по регулированию в здравоохранении Республики Гондурас зарегистрировало российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом в среду, 24 февраля, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

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«Спутник V» — это вакцина для всего человечества, и ее одобрение в 36 странах мира подчеркивает важный вклад в глобальную борьбу с пандемией. Гондурас присоединился к ряду государств Латинской Америки, одобривших применение препарата», — отметил глава фонда Кирилл Дмитриев.

По его словам, РФПИ выражает готовность к поддержке партнеров, чтобы защитить население созданным препаратом.

Также 24 февраля сообщалось, что российскую вакцину зарегистрировали в Египте.

Ранее вакцина была одобрена в Белоруссии, Аргентине, Боливии, Алжире, Сербии, Парагвае, Палестине, Венесуэле, ОАЭ, Туркменистане, Венгрии, Иране, Гвинейской Республике, Тунисе, Армении, Ливане, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (субъект Босния и Герцеговина), Мьянме, Казахстане, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Узбекистане, Габоне и других государствах.

Первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V» была зарегистрирована российским Минздравом в августе 2020 года. Ее разработали специалисты Центра имени Гамалеи на основе изученной и проверенной платформы аденовирусных векторов человека.

Согласно опубликованным в феврале медицинским журналом The Lancet результатам третьей фазы клинических испытаний этой вакцины, эффективность препарата составила 91,6% после анализа данных свыше 19 тыс. добровольцев. При этом показатель среди группы добровольцев старше 60 лет составил 91,8%.

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