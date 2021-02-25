Гватемала зарегистрировала российскую вакцину «Спутник V»

Российская вакцина против коронавирусной инфекции «Спутник V» зарегистрирована министерством здравоохранения Республики Гватемала. Об этом сказано 25 февраля в сообщении пресс-службы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

«Регистрация вакцины осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA). Гватемала стала 37-й страной, где одобрено применение вакцины «Спутник V», — отметили в фонде.

Гватемала стала третьей страной в Центральной Америке, которая зарегистрировала «Спутник V», заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Первая в мире вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» была зарегистрирована Минздравом РФ в августе прошлого года. Ее разработали специалисты Центра имени Гамалеи на основе изученной и проверенной платформы аденовирусных векторов человека.

Итоговая эффективность препарата составила 91,4%. В отношении тяжелых случаев — 100%.

«Спутник V» входит в тройку мировых вакцин против COVID-19 по числу полученных одобрений государственными регуляторами. В настоящее время препарат зарегистрирован в России, Белоруссии, Аргентине, Киргизии, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Ливане, Мьянме, Бахрейне, Парагвае, Туркмении, Казахстане, Узбекистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Черногории, Республике Гвинея, Тунисе, Боливии, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Пакистане, Монголии, Сент-Винсенте и Гренадинах, Сирии, Гайане, Египте и Гондурасе.

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