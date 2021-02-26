Британский журналист счел «позором ЕС» вакцинацию итальянской певицы «Спутником V»

Британский журналист Тим Макналти назвал позором Евросоюза, тот факт, что итальянская оперная певица Анна Мария Кьюри привилась от коронавируса российской вакциной «Спутник V». Такое мнение он высказал на страницах издания Express.

«ЕС опозорился: итальянка сделала прививку от COVID-19 российской вакциной, поскольку Брюссель «провалил» программу вакцинации, затягивая с поставками вакцин», — написал он.

Кьюри сделала прививку во время гастролей в России и раскритиковала в беседе с телеканалом RT работу ЕС по проведению вакцинации. Она предложила начать поставки российской вакцины в европейские страны, чтобы восполнить дефицит необходимых для прививки препаратов и начать всеобщую вакцинацию. Макналти счел это унизительным для европейских чиновников.

Макналти также отметил, что почву для приобретения «Спутника V» уже готовит Хорватия. Аналогичные переговоры с представителями из России ведет Словакия.

Первая в мире вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» была зарегистрирована Минздравом РФ в августе прошлого года. Ее разработали специалисты Центра имени Гамалеи на основе изученной и проверенной платформы аденовирусных векторов человека.

Итоговая эффективность препарата составила 91,4%. В отношении тяжелых случаев — 100%.

«Спутник V» входит в тройку мировых вакцин против COVID-19 по числу полученных одобрений государственными регуляторами. В настоящее время препарат зарегистрирован в России, Белоруссии, Аргентине, Киргизии, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Ливане, Мьянме, Бахрейне, Парагвае, Туркмении, Казахстане, Узбекистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Черногории, Республике Гвинея, Тунисе, Боливии, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Пакистане, Монголии, Сент-Винсенте и Гренадинах, Сирии, Гайане, Египте и Гондурасе.

Также Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) работает с Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA), чтобы начать постепенную экспертизу вакцины «Спутник V» для одобрения в Евросоюзе. Сейчас в Европейском союзе для вакцинации используют препараты Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca. При этом AstraZeneca и Pfizer сообщили о сокращении поставок из-за производственных проблем.