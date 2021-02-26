Меркель заявила о согласии лидеров ЕС ввести сертификаты о вакцинации

Главы государств и правительств стран Евросоюза согласились с тем, что в будущем необходимо ввести электронные сертификаты вакцинации. Об этом по итогам первого дня виртуального саммита ЕС заявила канцлер Германии Ангела Меркель, передает телеканал «Известия».

По ее словам, введение электронный сертификатов было важным пунктом на переговорах. Страны сошлись в едином мнении о необходимости ввести нечто подобное.

Меркель отметила, что начало работе над решением этого вопроса положено, теперь важно претворить его в жизнь. Канцлер также добавила, что в Германии приняли решение разработать подобный национальный сертификат вакцинации.

Кроме того в ЕС намерены ускорить выдачу разрешений производителям вакцин от коронавируса. Ранее европейские политики связывали новые волны заболеваемости с бюрократией. Именно затяжное принятие решений усугубило ситуацию с COVID-19.

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