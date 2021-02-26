Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Спорт
Гол Сергачева помог «Тампе» обыграть «Каролину»
Культура
В США снимут фильм по мотивам мультсериала про Бивиса и Баттхеда
Общество
Длина лавового потока Ключевского вулкана достигла 1,2 км
Интернет
Facebook восстановил все функции страниц австралийских СМИ
Мир
Маск объяснил простой завода Tesla в США нехваткой комплектующих
Общество
Вильфанд пообещал «мрачную и скучную» погоду в Москве до конца февраля
Мир
В Бухаресте потребовали переименовать парк имени маршала Толбухина
Мир
Пентагон подтвердил удар по объектам ВС Ирана в Сирии
Интернет
TikTok выплатит $92 млн для урегулирования судебных исков в США

Меркель заявила о согласии лидеров ЕС ввести сертификаты о вакцинации

0
Выделить главное
вкл
выкл

Главы государств и правительств стран Евросоюза согласились с тем, что в будущем необходимо ввести электронные сертификаты вакцинации. Об этом по итогам первого дня виртуального саммита ЕС заявила канцлер Германии Ангела Меркель, передает телеканал «Известия».

По ее словам, введение электронный сертификатов было важным пунктом на переговорах. Страны сошлись в едином мнении о необходимости ввести нечто подобное.

Меркель отметила, что начало работе над решением этого вопроса положено, теперь важно претворить его в жизнь. Канцлер также добавила, что в Германии приняли решение разработать подобный национальный сертификат вакцинации.

Кроме того в ЕС намерены ускорить выдачу разрешений производителям вакцин от коронавируса. Ранее европейские политики связывали новые волны заболеваемости с бюрократией. Именно затяжное принятие решений усугубило ситуацию с COVID-19.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021