Порочная практика: не все студенты-медики получили ковидные выплаты

Учащиеся трех вузов из разных регионов до сих пор не получили социальные выплаты, положенные им за прохождение практики во время пандемии коронавируса в ноябре-декабре 2020 года. Об этом «Известиям» сообщили студенты из Архангельской области и Алтайского края. По данным других источников, похожая ситуация складывается и на Дальнем Востоке. Согласно постановлению правительства, средства должны были перечислить не позднее последнего рабочего дня декабря. К 1 марта задержка составит уже два месяца, а это значит, что ситуация подпадает под действие Уголовного кодекса. Наказание за это — штраф до 500 тыс. рублей или лишение свободы сроком до трех лет, поясняют юристы. Всероссийский студенческий союз, куда обратились пострадавшие, в понедельник 1 марта намерен подать заявление в прокуратуру.

Обещанного два месяца ждут

По постановлению правительства № 1965 от 28 ноября 2020 года, студентам медицинских направлений, проходившим практику в ноябре-декабре прошлого года, то есть в период эпидемии коронавируса, положена социальная выплата. До 31 декабря прошлого года вузовским практикантам должны были начислить по 10 тыс. рублей за каждый месяц практики, тем, кто учится в колледжах, — по 7 тыс. рублей.

— В соответствии с постановлением право на эти специальные социальные выплаты имеют обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального медицинского образования и высшего медицинского образования, а именно: студенты, курсанты, ординаторы, аспиранты, адъюнкты, включая иностранных граждан и лиц без гражданства, — пояснила «Известиям» член Ассоциации юристов России (АЮР), адвокат Ольга Евстропова.

За невыплату предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со ст. 145.1 УК РФ, добавила она. Согласно Уголовному кодексу, полная невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности, свыше двух месяцев может караться штрафом до полумиллиона. Наказанием также могут стать принудительные работы на срок до трех лет или даже лишение свободы на тот же срок.

Порочная практика Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

О том, что «ковидных» денег они так и не увидели, «Известиям» заявили студенты Северного государственного медицинского университета (СГМУ).

— Некоторые из ребят, которые проходили практику, сталкивались с ковидными больными. Например, приходит человек на прием, у него диагностируют пневмонию, а через три дня приходит положительный тест на ПЦР. Кто работал не с пациентами, обзванивали людей на предмет контактов с больными коронавирусом, делали около 100 звонков в день, — рассказала «Известиям» студентка СГМУ, пожелавшая остаться неназванной. — Стипендия у нас всегда приходит вовремя, а вот выплату за практику до сих пор никому не перечислили.

Студенты обратились в региональный профсоюз, а также во Всероссийский студенческий союз (ВСС).

Где деньги?

В ВСС, рассказали студенты, они пожаловались после материала «Известий» о задержке стипендий. Союз в свою очередь провел опрос и выяснил, что с невыплатами столкнулись и учащиеся Алтайского государственного медицинского университета (АГМУ).

— Мы проходили практику в ноябре-декабре по своему направлению — стоматология. Но выплат нет, нам о них даже не рассказали, — поделилась с «Известиями» одна из студенток АГМУ.

Для учащихся СГМУ на прошлой неделе состоялась встреча с ректором по выплатам.

— Ректор сказала, что со стороны университета всё сделано: постоянно отсылаются письма в Минздрав РФ, но официальных ответов на них пока не приходило. Насколько я понимаю, ректор заинтересована в том, чтобы мы эти выплаты получили, она сказала: «вы не одни переживаете», — пояснила «Известиям» участница встречи.

Еще один участник рассказал, что ректор назвала сумму задолженности по выплатам — более 4,5 млн рублей.

Кроме того, по словам ректора, такая же ситуация сложилась в Дальневосточном федеральном университете , добавили студенты.

«Известия» направили запрос в СГМУ, АГМУ и ДВФУ, но на момент публикации ответ успели прислать только из первого.

— В списки на получение специальной социальной выплаты включено 406 обучающихся по образовательным программам высшего медицинского образования, — пояснила в письме ректор СГМУ Любовь Горбатова.

Порочная практика Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

Она также уточнила, что денежные средства на соцвыплату в университет не поступили, поэтому учебное заведение не смогло вовремя направить их студентам.

— Существующая проблема в настоящее время решается на уровне учредителя (им, по документам, является Минздрав. — «Известия»), — говорится в ответе.

Редакция также направила письма в Минздрав и Минобрнауки с просьбой пояснить причину, по которой учащиеся не получили положенные им средства. Ведомства не предоставили оперативные ответы.

— Все положенные студентам средства должны быть выплачены еще в декабре прошлого года. С 1 марта невыплата подобных средств будет оцениваться надзорными и следственными органами, в том числе, с позиции возможно совершенного уголовно наказуемого деяния, — пояснил председатель ВСС Олег Цапко. — Поэтому мы подготовили обращения в Следственный комитет России, органы прокуратуры и Минздрав России, которые отправим в понедельник.

«Известия» попросили председателя комиссии Общественной палаты России по соцполитике, ректора Российского государственного социального университета (РГСУ), где есть факультет лечебного дела, Наталью Починок пояснить порядок, по которому производят подобные выплаты.

— Формируются списки и направляются в министерство. Ведомство, в свою очередь, должно довести средства до учебного заведения, — объяснила она. — Заявление со стороны студента не требуется.

«Известия» продолжат следить за ситуацией.