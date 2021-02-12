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Держи карман уже: студенты-медики жалуются на задержку стипендий

Всероссийский студенческий союз зафиксировал перебои с выплатами в 19 вузах страны
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Держи карман уже: студенты-медики жалуются на задержку стипендий
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2021-02-11 20:31:25
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Около 40 тыс. учащихся медицинских вузов, по подсчетам Всероссийского студенческого союза (ВСС), до сих пор не получили январские стипендии. В ряде случаев, заявляют там, студенты ждут выплат более двух недель, что нарушает регламентированный «принцип ежемесячности» — средства должны в обязательном порядке поступать каждый календарный месяц. ВСС намерен обратиться за разъяснением ситуации в Минздрав и Минобрнауки. Эксперты в области образования сочли сложившиеся обстоятельства экстраординарными — проблемы со стипендиальным фондом в последнее время возникают крайне редко. Причиной, по их мнению, мог стать функциональный сбой.

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Безденежный январь

Студенты медицинских вузов из 12 регионов России жалуются на задержку выплат январских стипендий. Об этом «Известиям» сообщил председатель ВСС Олег Цапко.

В соответствии с письмом Минобрнауки «О стипендиальном обеспечении обучающихся» срок выплаты стипендий устанавливается ежемесячно в период с 25-го числа текущего календарного месяца по 5-е число следующего. Обычно выплаты в каждом конкретном вузе приходятся на определенное число. Но в этом году, по словам Олега Цапко, с жалобами на задержку январских стипендий в ВСС обратились студенты-медики из Твери, Екатеринбурга, Воронежа, Москвы, Красноярска, Санкт-Петербурга, Томска, Ижевска, Иркутска, Кемерова, Курска, Ярославля, Архангельска и Благовещенска. С большой задержкой учащиеся получили стипендию в Омске и Владивостоке.

На следующей неделе союз намерен отправить обращение в Минздрав и Минобрнауки.

«Известия» также запросили о причинах задержек эти ведомства, однако оперативного ответа там не предоставили.

Держи карман уже
студенты
Фото: ТАСС/Петр Ковалев
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Говоря о конкретных вузах, председатель ВСС назвал Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени И.П. Павлова, Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет, Ижевскую государственную медицинскую академию, Амурскую государственную медицинскую академию и Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова.

Все они находятся в ведении Минздрава. «Известия» направили запросы в учебные учреждения, однако оперативный ответ успел предоставить только Санкт-Петербургский педиатрический медуниверситет.

— В настоящее время все студенты уже получили стипендии. Они выплачиваются из федерального бюджета, — сообщили в учебном заведении, не уточнив причину задержки, но и не опровергнув сам факт.

По словам Олега Цапко, ВСС на данный момент ведет мониторинг ситуации для последующего обращения в Минздрав.

Держи карман уже
студент
Фото: ТАСС/Елена Афонина
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Мы выявили 19 университетов, подведомственных Минздраву, где задержали стипендии. Задержки были на полторы–две недели и больше. Выплата регламентируется приказом Минобрнауки. Однако в Минздраве, в ведении которого находятся эти учебные заведения, похоже, произошел какой-то системный сбой. То есть часть студентов последний раз получила стипендии в декабре, а в январе их не было вообще. Таким образом был нарушен регламентированный принцип ежемесячности, — пояснил специалист.

В среднем в вузе учатся от 1 тыс. до 5 тыс. человек. Если предположить, что половина из них бюджетники, то стипендию только в одном университете задержали примерно 2 тыс. студентов, пояснил Олег Цапко.

Мы выявили 19 вузов, но мониторинг еще идет, не исключено, что их больше. То есть можно смело 19 умножить на 2 тыс., и получится, что минимум 40 тыс. человек не получили выплаты вовремя, — подсчитал он.

Где хвост?

Учащиеся, отметил Олег Цапко, рассчитывали на эти деньги: речь не только об обычной академической стипендии, но и о социальной, и о повышенной. Эти суммы могут доходить до 10–20 тыс. рублей. Многие живут на эти средства, и задержка на одну–две недели для них критична.

Держи карман уже
медики
Фото: ТАСС/Петр Ковалев
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— В некоторых вузах выплаты с запозданием, но всё же пришли на прошлой неделе, — добавил он.

Размер стипендии в данном случае совершенно не важен, подчеркнула директор научно-образовательного центра социального развития Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Любовь Храпылина.

— Эти деньги положены студентам, и они должны их получить вовремя. Ответственные за эти задержки должны понести ответственность, — заявила эксперт.

При этом, добавила она, сегодня задержки стипендий не носят систематического характера.

Средства на стипендии приходят из целевого фонда, их невозможно потратить ни на что иное. И распределяются они, как правило, в установленные сроки. Возможно, что-то могло произойти в конкретном университете, — сказала в беседе с «Известиями» председатель комиссии Общественной палаты по социальной политике, трудовым отношениям и поддержке ветеранов, ректор Российского государственного социального университета Наталья Починок.

Держи карман уже
студенты
Фото: ТАСС/Петр Ковалев
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Экстраординарной ситуацию назвала заслуженный профессор НИУ ВШЭ Ирина Абанкина.

— Стипендии финансируются отдельно в рамках госзадания, они входят не в реализацию образовательных программ, а именно в стипендиальный фонд. Распределяет их сам вуз, обычно с привлечением студентов из учебно-воспитательной комиссии, — пояснила она.

Средства на финансирование высшего образования первоначально идут в Минобрнауки, сообщила Ирина Абанкина. А затем ведомство перечисляет их в зависимости от подведомственности университета тем или иным учредителям.

— То есть из Минфина средства не пойдут сразу в Минздрав, ведомство получает деньги от Минобрнауки, которое их распределяет, — объяснила профессор. — При этом нареканий в данном вопросе ранее никогда не возникало.

В виду нетипичности ситуации, заявила Ирина Абанкина, нужно отслеживать всю цепочку распределения, чтобы понять, на каком этапе возникли задержки и с чем они связаны.

Держи карман уже
студенты
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Любовь Храпылина считает, что проблема возникла в результате функционального сбоя в связи с возможными изменениями в соответствующем порядке или из-за разгильдяйства. «Известия» продолжают следить за ситуацией.

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