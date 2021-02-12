Держи карман уже: студенты-медики жалуются на задержку стипендий

Около 40 тыс. учащихся медицинских вузов, по подсчетам Всероссийского студенческого союза (ВСС), до сих пор не получили январские стипендии. В ряде случаев, заявляют там, студенты ждут выплат более двух недель, что нарушает регламентированный «принцип ежемесячности» — средства должны в обязательном порядке поступать каждый календарный месяц. ВСС намерен обратиться за разъяснением ситуации в Минздрав и Минобрнауки. Эксперты в области образования сочли сложившиеся обстоятельства экстраординарными — проблемы со стипендиальным фондом в последнее время возникают крайне редко. Причиной, по их мнению, мог стать функциональный сбой.

Безденежный январь

Студенты медицинских вузов из 12 регионов России жалуются на задержку выплат январских стипендий. Об этом «Известиям» сообщил председатель ВСС Олег Цапко.

В соответствии с письмом Минобрнауки «О стипендиальном обеспечении обучающихся» срок выплаты стипендий устанавливается ежемесячно в период с 25-го числа текущего календарного месяца по 5-е число следующего. Обычно выплаты в каждом конкретном вузе приходятся на определенное число. Но в этом году, по словам Олега Цапко, с жалобами на задержку январских стипендий в ВСС обратились студенты-медики из Твери, Екатеринбурга, Воронежа, Москвы, Красноярска, Санкт-Петербурга, Томска, Ижевска, Иркутска, Кемерова, Курска, Ярославля, Архангельска и Благовещенска. С большой задержкой учащиеся получили стипендию в Омске и Владивостоке.

На следующей неделе союз намерен отправить обращение в Минздрав и Минобрнауки.

«Известия» также запросили о причинах задержек эти ведомства, однако оперативного ответа там не предоставили.

Держи карман уже Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Говоря о конкретных вузах, председатель ВСС назвал Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени И.П. Павлова, Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет, Ижевскую государственную медицинскую академию, Амурскую государственную медицинскую академию и Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова.

Все они находятся в ведении Минздрава. «Известия» направили запросы в учебные учреждения, однако оперативный ответ успел предоставить только Санкт-Петербургский педиатрический медуниверситет.

— В настоящее время все студенты уже получили стипендии. Они выплачиваются из федерального бюджета, — сообщили в учебном заведении, не уточнив причину задержки, но и не опровергнув сам факт.

По словам Олега Цапко, ВСС на данный момент ведет мониторинг ситуации для последующего обращения в Минздрав.

Держи карман уже Фото: ТАСС/Елена Афонина

— Мы выявили 19 университетов, подведомственных Минздраву, где задержали стипендии. Задержки были на полторы– две недели и больше. Выплата регламентируется приказом Минобрнауки. Однако в Минздраве, в ведении которого находятся эти учебные заведения, похоже, произошел какой-то системный сбой. То есть часть студентов последний раз получила стипендии в декабре, а в январе их не было вообще. Таким образом был нарушен регламентированный принцип ежемесячности, — пояснил специалист.

В среднем в вузе учатся от 1 тыс. до 5 тыс. человек. Если предположить, что половина из них бюджетники, то стипендию только в одном университете задержали примерно 2 тыс. студентов, пояснил Олег Цапко.

— Мы выявили 19 вузов, но мониторинг еще идет, не исключено, что их больше. То есть можно смело 19 умножить на 2 тыс., и получится, что минимум 40 тыс. человек не получили выплаты вовремя, — подсчитал он.

Где хвост?

Учащиеся, отметил Олег Цапко, рассчитывали на эти деньги: речь не только об обычной академической стипендии, но и о социальной, и о повышенной. Эти суммы могут доходить до 10–20 тыс. рублей. Многие живут на эти средства, и задержка на одну–две недели для них критична.

Держи карман уже Фото: ТАСС/Петр Ковалев

— В некоторых вузах выплаты с запозданием, но всё же пришли на прошлой неделе, — добавил он.

Размер стипендии в данном случае совершенно не важен, подчеркнула директор научно-образовательного центра социального развития Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Любовь Храпылина.

— Эти деньги положены студентам, и они должны их получить вовремя. Ответственные за эти задержки должны понести ответственность, — заявила эксперт.

При этом, добавила она, сегодня задержки стипендий не носят систематического характера.

— Средства на стипендии приходят из целевого фонда, их невозможно потратить ни на что иное. И распределяются они, как правило, в установленные сроки. Возможно, что-то могло произойти в конкретном университете, — сказала в беседе с «Известиями» председатель комиссии Общественной палаты по социальной политике, трудовым отношениям и поддержке ветеранов, ректор Российского государственного социального университета Наталья Починок.

Держи карман уже Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Экстраординарной ситуацию назвала заслуженный профессор НИУ ВШЭ Ирина Абанкина.

— Стипендии финансируются отдельно в рамках госзадания, они входят не в реализацию образовательных программ, а именно в стипендиальный фонд. Распределяет их сам вуз, обычно с привлечением студентов из учебно-воспитательной комиссии, — пояснила она.

Средства на финансирование высшего образования первоначально идут в Минобрнауки, сообщила Ирина Абанкина. А затем ведомство перечисляет их в зависимости от подведомственности университета тем или иным учредителям.

— То есть из Минфина средства не пойдут сразу в Минздрав, ведомство получает деньги от Минобрнауки, которое их распределяет, — объяснила профессор. — При этом нареканий в данном вопросе ранее никогда не возникало.

В виду нетипичности ситуации, заявила Ирина Абанкина, нужно отслеживать всю цепочку распределения, чтобы понять, на каком этапе возникли задержки и с чем они связаны.

Держи карман уже Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Любовь Храпылина считает, что проблема возникла в результате функционального сбоя в связи с возможными изменениями в соответствующем порядке или из-за разгильдяйства. «Известия» продолжают следить за ситуацией.