В Госдуме весной обсудят вопрос повышения стипендий

Член комитета Госдумы по образованию и науке Ольга Пилипенко 5 февраля заявила, что в ходе весенней сессии парламентарии обсудят вопрос о повышении стипендий в вузах и колледжах.

«Эти вопросы актуальные (повышения студенческих стипендий. — Ред.), будем над ними работать. Мы все это понимаем, все это видим и чувствуем», — сказала Пилипенко в прямом эфире в Instagram.

Он признала, что государственная стипендия в вузах небольшая и составляет 2 тыс. рублей, при этом в колледжах эта сумма еще меньше.

Кроме того, Пилипенко отметила, что в комитете готовы поднять вопросы по образовательным стандартам, которые не всегда успевают за технологическими изменениями.

В ноябре 2020 года лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что размер студенческих стипендий должен быть увеличен в несколько раз — до 15–20 тыс. рублей.

В августе 2020 года первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко подчеркнул, что стипендия должна быть на уровне прожиточного минимума. Он добавил, что размер выплат может варьироваться в зависимости от университетов и регионов. По его словам, это зависит от возможностей вузов с точки зрения престижности, качества подготовки и авторитета.