Автоэксперты оценили перенос сроков внедрения новых правил техосмотра

Российские автоэксперты прокомментировали решение правительства о переносе внедрения нового порядка техосмотра (ТО) с 1 марта до 1 октября.

Так, в четверг, 25 февраля, в интервью радио Sputnik радиоведущий, автоэксперт Игорь Моржаретто пояснил, что с новым порядком ТО возникает несколько вопросов, и главный из них — есть ли достаточное количество пунктов техосмотра, готовых к нововведениям.

«Надо понять, сколько из них уже оснащены новым оборудованием, есть ли у них возможность новое оборудование поставить», — отметил он. По оценке эксперта, к работе по новым стандартам могут быть готовы от 15 до 50% пунктов.

Гендиректор испытательной лаборатории Юрий Пархоменко пояснил в беседе с «Российской газетой», что из-за обновленных правил могла бы образоваться целая очередь из грузовиков и легковушек частных лиц. По словам Пархоменко, пунктов ТО и их пропускной способности не хватит даже на автобусы.

Ранее в этот же день перенос реформы техосмотра поддержали в Российском союзе автостраховщиков.

В свою очередь вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин рассказал, что решение о переносе срока ввода нового порядка технического осмотра транспортных средств с 1 марта на 1 октября ожидаемо, но работать оно не будет без увеличения тарифов на процедуру.

25 февраля премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство отложит начало обязательной фотофиксации техосмотра до 1 октября. Новая процедура прохождения техосмотра в России должна была заработать с 1 марта 2021 года. Осмотр транспортного средства планировалось снимать на видеокамеру, а снимки фиксировать в единой автоматизированной информационной системе технического осмотра.