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Эксперт оценил ситуацию с переходом на новый порядок техосмотра в России

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Решение о переносе срока ввода нового порядка технического осмотра транспортных средств с 1 марта на 1 октября ожидаемо, но работать оно не будет без увеличения тарифов на процедуру. Об этом 25 февраля заявил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

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«Полагаю, это не менее 2–3 тыс. рублей вместо 800 нынешних», — цитирует эксперта «РИА Новости». В эту сферу бизнес войдет тогда, когда появятся внятные экономические стимулы, подчеркнул Шапарин.

В такой плоскости пока никто из принимающих решение по техосмотру, проблему не обсуждал, отметил он. По его мнению, требуется решение Федеральной антимонопольной службы по данному вопросу.

Как полагает Шапарин, сроки для ввода нового порядка техосмотра в сентябре снова могут перенести, так как даже если решение по тарифам будет принято, то бизнесу понадобится минимум полгода на заказ оборудования.

Альтернативой остается создание системы техосмотра на базе ГИБДД, что потребует значительных инвестиций, против чего будет выступать Минфин, заключил Шапарин.

Ранее в этот же день премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство отложит начало обязательной фотофиксации техосмотра до 1 октября. Новая процедура прохождения техосмотра в России должна была заработать с 1 марта 2021 года. Осмотр транспортного средства планировалось снимать на видеокамеру, а снимки фиксировать в единой автоматизированной информационной системе технического осмотра.

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