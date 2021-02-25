В Российском союзе автостраховщиков поддержали перенос реформы техосмотра

Реформу технического осмотра транспортного средства важно перенести, чтобы позволить водителям спокойно проходить процедуру. Об этом в четверг, 25 февраля, заявили в Российском союзе автостраховщиков (РСА).

«Это временный режим, связанный с ограничениями из-за ковида. Он позволит автовладельцам после окончательного снятия этих ограничений, которое ожидается к октябрю, проходить техосмотр в нормальном режиме без риска остаться без полиса ОСАГО», — заявил «РИА Новости» президент РСА Игорь Юргенс.

Ранее в этот же день премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство отложит начало обязательной фотофиксации техосмотра до 1 октября.

Отмечается, что новая процедура прохождения техосмотра в России должна была заработать с 1 марта 2021 года. Осмотр транспортного средства планировалось снимать на видеокамеру, а снимки фиксировать в единой автоматизированной информационной системе технического осмотра.

В свою очередь, президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин заявил, что решение о переносе срока ввода нового порядка технического осмотра транспортных средств с 1 марта на 1 октября ожидаемо, но работать оно не будет без увеличения тарифов на процедуру. Как он полагает, сроки для ввода нового порядка техосмотра в сентябре снова могут перенести, так как даже если решение по тарифам будет принято, то бизнесу понадобится минимум полгода на заказ оборудования.