В минторге США подтвердили снижение ВВП страны на 3,5%

Валовый внутренний продукт (ВВП) США в 2020 году упал на 3,5%, что стало худшим показателем со времен Второй мировой войны. Об этом говорится в опубликованных в четверг, 25 февраля, уточненных данных минторга страны.

При этом в ведомстве немного улучшили оценку в годовом исчислении ВВП США в последнем квартале 2020 года (с 4 до 4,1%). В минторге Соединенных Штатов отметили, что рост ВВП отражает как восстановление экономики после резкого спада, так и продолжающиеся последствия пандемии коронавируса.

В свою очередь, основатель закрытого инвестиционного клуба Frendex Руслан Пичугин указал на то, что в прошлом году лишь одна экономика смогла показать прирост ― Китай. Он заметил, что добились они этого не столько путем грамотных экономических мер, сколько за счет большой производственной мощности, в том числе и товаров первой необходимости, которые покупают во всем мире.

Также, по словам эксперта, стоит обратить внимание на то, что производство в КНР хоть и замедлялось, но не останавливалось полностью в отличии от сферы услуг в США, на которую по разным оценкам приходится от 60 до 80% ВВП страны.

«Это значит, что серьезное снижение в услугах и розничной торговле как быстро падает, так быстро и вернется на допандемийные уровни. Из этого следует, что годовое падение ВВП США никак не отразится на позициях экономики, как крупнейшей в мире, а вот бесконтрольная работа «печатного станка» может сыграть злую шутку», ― сказал Пичугин.

Основатель Frendex заключил, что в ближайшие пару лет США будут оставаться крупнейшим игроком в мировой экономике, но если, по словам эксперта, они не придумают как изъять из системы «лишние» деньги, то ситуация может существенно измениться и без падения ВВП.

В конце января стало известно, что ВВП Соединенных Штатов в 2020 году упал на 3,5%. Подчеркивалось, что время мирового финансового кризиса 2008 года ВВП США сократился на 2,5%.

В министерстве торговли тогда заявили, что снижение крупнейшей мировой экономики в прошлом году стало сильнейшим с 1946-го, когда показатель упал на 11,6%. Кроме того, как утверждается в отчете, годовое падение ВВП США произошло впервые за 11 лет.

При этом, как уточнили в ведомстве, в годовом исчислении в последнем квартале 2020 года экономика США выросла на 4%, в то время как эксперты ожидали 4,3%. Однако в конце года темпы экономического роста замедлились по сравнению с III кварталом (увеличение составило лишь 1%), поскольку ситуация с пандемией ухудшилась, а финансовая помощь от государства практически прекратилась.