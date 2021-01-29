Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Захарова назвала Ланового образцом гражданского мужества
Мир
Трамп провел встречу с лидером республиканцев в палате представителей
Мир
Глава полиции Огайо ушел в отставку через месяц после убийства афроамериканца
Мир
Эксперты в ФРГ не рекомендовали вакцину AstraZeneca людям старше 65 лет
Общество
Глава Ростуризма предсказала появление мировой моды на отдых в России
Мир
В Сербии возмутились разрушением памятника Маргелову в Приднестровье
Экономика
Источник сообщил о заморозке обсуждения параметров демпферного механизма на год
Экономика
Власти обсуждают ограничение оптовых покупателей сахара из-за спекуляций
Общество
В Подмосковье до утра 29 января ожидается ледяной дождь и гололедица

Минувший год стал худшим для экономики США со времен Второй мировой войны

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

ВВП Соединенных Штатов в 2020 году упал на 3,5%, что стало худшим показателем со времен Второй мировой войны. Об этом в четверг, 28 января, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на заявление американского министерства торговли.

Отмечается, что во время мирового финансового кризиса 2008 года ВВП США сократился на 2,5%.

В министерстве заявили, что снижение крупнейшей мировой экономики в прошлом году стало сильнейшим с 1946-го, когда показатель упал на 11,6%. Кроме того, как утверждается в отчете, годовое падение ВВП США произошло впервые за 11 лет.

При этом, как уточнили в ведомстве, в годовом исчислении в последнем квартале 2020 года экономика США выросла на 4%, в то время как эксперты ожидали 4,3%. Однако в конце года темпы экономического роста замедлились по сравнению с третьим кварталом (увеличение составило лишь 1%), поскольку ситуация с пандемией ухудшилась, а финансовая помощь от государства практически прекратилась.

Ранее, 22 января, президент США Джо Байден заявил, что экономический кризис в стране, вызванный пандемией коронавируса, лишь углубляется, поэтому необходимы решительные и неотложные меры. В тот же день глава Национального экономического совета Белого дома Брайан Диз заявил, что власти США должны принять неотложные меры стимулирования экономики в условиях пандемии COVID-19, иначе придется выбираться «из еще более глубокой ямы».

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021