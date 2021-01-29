Минувший год стал худшим для экономики США со времен Второй мировой войны

ВВП Соединенных Штатов в 2020 году упал на 3,5%, что стало худшим показателем со времен Второй мировой войны. Об этом в четверг, 28 января, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на заявление американского министерства торговли.

Отмечается, что во время мирового финансового кризиса 2008 года ВВП США сократился на 2,5%.

В министерстве заявили, что снижение крупнейшей мировой экономики в прошлом году стало сильнейшим с 1946-го, когда показатель упал на 11,6%. Кроме того, как утверждается в отчете, годовое падение ВВП США произошло впервые за 11 лет.

При этом, как уточнили в ведомстве, в годовом исчислении в последнем квартале 2020 года экономика США выросла на 4%, в то время как эксперты ожидали 4,3%. Однако в конце года темпы экономического роста замедлились по сравнению с третьим кварталом (увеличение составило лишь 1%), поскольку ситуация с пандемией ухудшилась, а финансовая помощь от государства практически прекратилась.

Ранее, 22 января, президент США Джо Байден заявил, что экономический кризис в стране, вызванный пандемией коронавируса, лишь углубляется, поэтому необходимы решительные и неотложные меры. В тот же день глава Национального экономического совета Белого дома Брайан Диз заявил, что власти США должны принять неотложные меры стимулирования экономики в условиях пандемии COVID-19, иначе придется выбираться «из еще более глубокой ямы».