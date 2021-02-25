Источник назвал вероятную причину обрушения на фабрике в Норильске

Неверные инженерные решения и неправильная последовательность технологических операций привели к обрушению на фабрике в Норильске. Об этом в четверг, 25 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник.

«Следствие и техническая комиссия определили предварительные причины происшествия. Работы не согласовывались, велись с нарушениями и без четкого проектного обоснования. В итоге неправильное определение последовательности различных технологических операций, а также неверные инженерные решения, по предварительным данным, спровоцировали обрушение», — отметил собеседник агентства.

Он подчеркнул, что в начале февраля работавшие на предприятии сотрудники выявили в галерее дробильного цеха опасные дефекты несущих конструкций, затем решили провести ремонт. 8 февраля рабочие начали укреплять опоры и перекрытия.

Ранее в этот же день стало известно, что директора Норильской обогатительной фабрики Александра Цымбала поместили под домашний арест по делу об обрушении, в результате которого погибли трое рабочих.

Обрушение на Норильской обогатительной фабрике произошло 20 февраля около 4:00 (0:00 мск). Рухнули три галереи дробильного цеха, а также частично складские помещения — площадь обрушения составила 1 тыс. кв. м. Под завалами оказались восемь человек. Двое спаслись самостоятельно, четверых достали спасатели. Один из спасенных впоследствии скончался. Тела еще двоих рабочих обнаружили под завалами позднее.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).