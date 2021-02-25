Директора фабрики в Норильске взяли под домашний арест по делу об обрушении

Руководитель Норильской обогатительной фабрики Александр Цымбал помещен под домашний арест по делу об обрушении, в результате которого погибли трое рабочих. Такое решение 25 февраля принял суд.

Под домашним арестом Цымбалу предстоит пробыть около двух месяцев — до 20 апреля 2021 года включительно.

«Норильский городской суд рассмотрел вопрос о мере пресечения Цымбалу Александру Степановичу (с 2018 года директор Норильской обогатительной фабрики ООО «Медвежий ручей», с 21 февраля 2021 года — заместитель начальника управления делами ООО «Медвежий ручей»), подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ», — сообщили в пресс-службе суда.

Днем ранее следственные органы задержали директора фабрики. В Следственном комитете России также добавляли, что суд избрал в отношении главного инженера и начальника отдела по техническому надзору обогатительной фабрики меру пресечения в виде заключения под стражу.

В рамках расследования уже допрошено более 20 свидетелей и очевидцев, назначено восемь экспертиз, проведено два осмотра места ЧП, а также восемь выемок и обысков, в ходе которых изъяты технические и другие документы.

Обрушение на Норильской обогатительной фабрике произошло 20 февраля около 4:00 (0:00 мск). Рухнули три галереи дробильного цеха, а также частично складские помещения, на площади 1 тыс. кв. м. Под завалами оказались восемь человек. Двое спаслись самостоятельно, четверых достали спасатели. Один из спасенных впоследствии скончался. Пять человек были госпитализированы. Тела еще двоих рабочих обнаружили под завалами позднее.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).