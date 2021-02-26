Отобраться и поделить: фигуристы разыграют последние путевки на ЧМ

Финал Кубка России — последний крупный национальный старт, после которого должен окончательно сформироваться состав нашей сборной на чемпионат мира, который пройдет с 22 по 28 марта в Стокгольме. По итогам чемпионата России в столицу Швеции отобрались победители: Анна Щербакова, Михаил Коляда, Евгения Тарасова/Владимир Морозов и Александра Степанова/Иван Букин. Остальные квоты должны были быть заполнены именно на финале Кубка, который даже перенесли из Великого Новгорода в московский «Мегаспорт». Но в итоге состав участников получился не таким звездным, как ожидалось, — на этом турнире не будет примерно половины национальной команды. При этом свои интриги всё равно остаются в каждом виде.

Повторение дуэли

Чемпионат мира по фигурному катанию, если он всё-таки состоится, будет необычным по всем параметрам — строгие ограничения для спортсменов и большой перерыв после предыдущего крупного международного турнира (в данном случае чемпионата Европы-2020). Для выступления на таком старте нужно быть не только в прекрасной физической форме, но и в психологической — ведь соревноваться придется без зрителей.

— Сезон сложный, в любом случае чемпионат мира будет особенным стартом, — поделилась с «Известиями» своими ожиданиями от шведского первенства призер чемпионата России Катарина Гербольдт. — По накалу эмоций — как Олимпиада, поскольку был такой перерыв. Хотя наша федерация и наша страна сделали всё возможное, чтобы у ребят не было такого длительного перерыва. Придумали даже дополнительные соревнования, которые были проведены на высочайшем уровне. Но такие старты, как финал Кубка России, — это всё-таки не чемпионаты мира и Европы.

Отобраться и поделить Камила Валиева Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В последнее время первое, о чем думает большинство болельщиков, — это женское одиночное катание. Но в ближайшие выходные в столице у женщин соберется не самый сильный состав — гораздо интереснее посмотреть, кто же вырвет вторую путевку среди мужчин.

У девушек явным фаворитом является всё та же чемпионка мира Камила Валиева. На командном Кубке Первого канала она успешно сделала тройной аксель и четверные тулупы в произвольной программе, а теперь будет пытаться закрепить успех. Больше квадисток на турнире не будет, если только Елизавета Туктамышева не рискнет пойти на прыжок в четыре оборота. Дарья Усачева постарается снова обогнать более именитых спортсменок за счет чистоты катания и выполненных элементов.

Но за попадание на главный турнир сезона поборются Елизавета Туктамышева и Алена Косторная, которые в последний раз встречались на этапе Гран-при в ноябре. После чего обе заболели коронавирусом и потеряли форму, а Алена так с тех пор и вовсе не выступала. За это время фигуристка успела восстановиться и поставить новую произвольную программу, но, по-видимому, так и не восстановила тройной аксель. Тем не менее ее козыри остаются при ней — компоненты и огромные плюсы от судей на всех элементах. Вопрос только в физическом состоянии Косторной.

Потенциально на место в сборной претендует и Елизавета Нугуманова, которая стала третьей среди взрослых спортсменок на чемпионате России. Но ее технический контент уступает набору Косторной и Туктамышевой — к тому же у одной из наиболее компонентных фигуристок страны есть проблемы с недокрутами на прыжках.

Отобраться и поделить Алёна Косторная Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Еще одна дуэль намечается в парном катании. Если в женском одиночном со старта снялась Александра Трусова, то среди пар — чемпионы Европы Александра Бойкова/Дмитрий Козловский. Теперь они, по-видимому, отправятся на чемпионат мира без дополнительного отбора. А Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин разыграют между собой места в основе и запасе.

Мужские разборки

С точки зрения конкуренции турнир одиночников явно опережает все остальные. Михаил Коляда уже отобрался на мировое первенство, поэтому решил поучаствовать в международном турнире в Гааге. Так же, кстати, поступили и Евгения Тарасова с Владимиром Морозовым.

А вот на вторую путевку в мужском одиночном будет претендовать сразу несколько человек. Чемпион Европы Дмитрий Алиев — главный фаворит, вызывает опасения только его физическая готовность. Марк Кондратюк провел два прекрасных старта подряд, но у него нет большого опыта выступлений на крупных турнирах. А значит, и оценивать его могут достаточно скромно. Впрочем, никто из остальных участников тоже не был на чемпионатах Европы и мира — ни серебряный призер национального первенства Макар Игнатов, ни лучший юниор мира Андрей Мозалев, ни призер юниорского чемпионата мира Петр Гуменник. Не стоит совсем уж сбрасывать со счетов и победителя первенства России среди юниоров этого сезона Евгения Семененко. Задача не из простых — как минимум шесть человек достойны второй путевки в Стокгольм, при этом ни у кого на данный момент нет явного преимущества.

Дмитрий Алиев Дмитрий Алиев Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В танцах всё очевидно уже сейчас — Виктория Синицина/Никита Кацалапов восстановились после коронавируса и должны попадать в заявку на чемпионат мира, если только не будет каких-то форс-мажорных обстоятельств. Из-за повреждений не будет на финале Кубка России третьей пары страны Тиффани Загорски/Джонатана Гуррейро.

Самый большой вопрос, который возник после публикации списков на турнир, — отсутствие фигуристов, которые заняли вторые места в Челябинске. Говорилось о том, что они тоже будут бороться за путевку, а пока выглядит так, что им были оказаны определенные привилегии. Возможно, это и правильно — обычно предложения возникают только насчет третьей путевки (или, как у мужчин, второй).

— По-хорошему, конечно, чемпионат России является отбором на чемпионаты Европы и мира, но очень часто бывает, что остаются вопросы по третьему месту в команде, — рассказала «Известиям» чемпионка мира Ирина Слуцкая.— А первые два обычно остаются нетронутыми. В какой-то мере правильно, что люди, которые заняли вторые места на ЧР, отказываются ехать на финал Кубка России. До чемпионата мира остается совсем немного времени. Лишний старт в такой ситуации может пойти и во вред.

Окончательный состав участников чемпионата мира огласят 1 марта — будут принимать во внимание выступления спортсменов в сезоне и смотреть на их физическое состояние. В субботу состоятся короткие программы, в воскресенье — произвольные. Прямые трансляции можно будет посмотреть на сайте Первого канала.