Собянин допустил снятие ряда ограничений в Москве в ближайшие месяцы

Ряд ограничительных мер в Москве могут снять в ближайшие два месяца, если сохранится тенденция к снижению числа заболевших COVID-19. Об этом 25 февраля заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Градоначальник также отметил, что число госпитализированных с COVID-19 заметно снизилось до 600 человек в сутки.

«Мы видим <...> устойчивый продолжающийся тренд на снижение заболеваемости, хотя количество заболевших еще достаточно приличное, около 500–600 человек укладывается в больницы каждый день. Но тем не менее их было еще недавно 1700. Надеюсь, что в ближайшие месяц-два, если такой тренд будет, мы снимем эти ограничения», — отметил Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее в этот же день заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов отметил, что власти города надеются к лету минимизировать ограничения из-за коронавируса, если позволит эпидемиологическая ситуация.

Ефимов добавил, что гостиничный бизнес и сфера культурно-массовых мероприятий могут вернуться на прежние показатели, когда будут сняты ограничения по передвижению.

В начале февраля Собянин допустил, что основные ограничения в Москве могут быть сняты к маю, если сохранится тренд на улучшение эпидемиологической ситуации в городе.

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