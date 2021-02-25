Пашинян отказался провести внеочередные выборы в парламент Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался от проведения внеочередных выборов в парламент страны. Об этом он заявил 25 февраля на митинге поддерживающих его политических сил, сообщил с места событий корреспондент «Известий».

Также он призвал всех политиков и оппозиционеров прекратить акции неповиновения и начать диалог. «Мы готовы выслушать даже самые радикально настроенные силы», — предложил Пашинян.

Премьер-министр отметил, что у грабивших народ представителей власти нет возможности вернуться. «Если кто-то перейдет границы политических заявлений, его арестуют», — сказал он.

Ранее в четверг на Площади Свободы Еревана начался митинг оппозиции, его инициировало Движение по спасению Родины. Оппозиция останется в центре Еревана до тех пор, пока Пашинян не уйдет в отставку. В настоящее время в Ереване проходят акции сторонников и противников премьер-министра.

Президент Армении Армен Саркисян призвал все политические силы и органы власти действовать строго в рамках Конституции. Он отметил, что ищет пути мирного урегулирования ситуации.

Утром в четверг Генштаб ВС Армении потребовал отставки Пашиняна и всего правительства. Премьер назвал это попыткой военного переворота и освободил от должности главу Генштаба Оника Гаспаряна.

Оппозиция обвиняет Пашиняна в «капитуляции» Армении после подписания соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. С того момента в стране продолжаются акции протеста.

Документ, который в ноябре 2020 года подписали Ереван и Баку при посредничестве Москвы, предусматривал прекращение огня в Карабахе, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.